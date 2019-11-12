Коболев прогнозирует отказ "Газпрома" подписать транзитный контракт

Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Глава правления НАК рассказал о действиях Украины после 1 января

Российский "Газпром" с большой вероятностью по политическим мотивам может не подписать с Украиной контракт на транзит газа после 1 января 2020 года. Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает пресс-служба НАК.

Как отметил Коболев, Украина будет готова к тому, что контракта не будет до 1 января.

"Мы не знаем, сколько времени "Газпром" будет готов терять долю европейского рынка и нарываться на штрафы от своих клиентов в Западной Европе. Последний раз, когда "Газпром" делал такое упражнение - зимой 2014-2015 годов, - потерял более 5 млрд долларов, по подсчетам российских аналитиков", - сказал он.

Он напомнил, что "решение о заключении или не заключении сделки там принимает человек в Кремле, и на какие убытки он готов пойти, вопрос к нему".

По словам Коболева, "Нафтогаз" будет обеспечивать украинских потребителей из ресурсов в хранилищах.

"И будем продолжать взыскание почти 3 млрд долларов по завершенному арбитражу и драться еще за 12 млрд долларов в текущем арбитраже. Как показывает практика, это очень действенный инструмент обеспечения интересов Украины", добавил он.

"То есть все понимают, что с большой вероятностью "Газпром" по политическим мотивам может не подписать контракт и попробовать шантажировать как нас так и европейских потребителей. Но большие запасы в украинских и европейских подземках максимально препятствуют реализации такого сценария", - добавил он.

Про Газпром и новый транзитный контракт Про Газпром и новый транзитный контракт. Какая ситуация? Сейчас Нафтогаз является стороной действующего транзитного контракта. До конца года мы завершим отделения нового оператора ГТС. И новый контракт по европейским правилам будет уже с этим новым оператором. То есть, в ближайшем будущем Нафтогаз не будет стороной контракта на транспортировку газа. Европейские правила критически важные для украинской стороны, поскольку это дополнительные гарантии, что контракт будет выполняться. Прецеденты уже были, поэтому должны подготовиться к любым вариантам Что хочет российская сторона? Российская сторона формально говорит, что согласна на такие условия. Но. Они требуют от украинской стороны: - доказать, что наше законодательство полностью соответствует европейскому. Что мы внедрили европейские регламенты и кодексы управления украинским газовым рынком; - доказать независимость регулятора; - забыть о выигранных арбитраже, текущий арбитраж и штраф Антимонопольного комитета. Размер желаемых русскими уступок – примерно $22 млрд . Первые два требования важны и для нас самих, хотя Газпром выдвигает их скорее формально. Ключевая для него - третья. За газпромовской логике мы должны отказываться от уже выигранных денег и перспектив получения дополнительных денег, а потом уже начнется реальный переговорный процесс. Оснований подозревать переговорщиков Нафтогаза в склерозе или расстройствах психики, кажется, мы россиянам не предоставляли. То на что же они рассчитывают, выдвигая столь неприемлемые условия? Похоже российская сторона, используя различные предлоги, подводит нас к мысли, что в принципе серьезно разговаривать о контракте не готова. Какова позиция Еврокомиссии? Еврокомиссия полностью понимает и поддерживает нашу позицию относительно желания заключить контракт на прозрачных и европейских условиях, а также о невозможности «обнулить» или забыть арбитражные решения. Мы очень благодарны Еврокомиссии за поддержку. Готова ли Украина к полному прекращению транзита? Украина готова к любому сценарию развития событий. Благодаря успешному выпуску еврооблигаций Нафтогаз изобрел дополнительные средства и создал значительные запасы газа в ПХГ. 21,7 млрд куб м. – это рекордно высокий уровень за последние годы. Европа подготовилась к возможным креативных ходов россиян и закачала в свои хранилища рекордно высокий уровень газа за много лет – 100 млрд куб. м то Есть все понимают, что с большой вероятностью Газпром через политические мотивы может не подписать контракт и попробовать шантажировать как нас так и европейских потребителей. Но большие запасы в украинских и европейских подземках максимально препятствуют реализации такого сценария. Что, если контракта не будет до 1 января? Мы не знаем, сколько времени Газпром будет готов терять долю европейского рынка и нарываться на штрафы от своих клиентов в Западной Европе. Последний раз, когда Газпром делал такое упражнение - зимой 2014-2015 годов, - потерял более $5 млрд, по подсчетам российских аналитиков. Решение о заключении или не заключении сделки там принимает лицо в Кремле, и на какие убытки он готов пойти, вопрос к нему. Мы же будем обеспечивать украинских потребителей с ресурсов в хранилищах, при необходимости можем импортировать еще по контрактам с гарантированной поставкой. И будем продолжать взыскание почти $3 млрд по завершенным арбитражем и драться еще за $12 млрд в текущем арбитраже. Как показывает практика, это очень действенный инструмент обеспечения интересов Украины. Опубликовано Нафтогаз Украины - Naftogaz Понедельник, 11 ноября 2019 г.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на переговорах с российской стороной Украина будет добиваться долгосрочного контракта на транзит газа

Отметим, до заключения нового контракта относительно транзита газа российский "Газпром" хотел бы решить ряд своих задач. В частности, "Газпром" требует от Украины отказаться от судебных исков и возобновить закупку российского газа.