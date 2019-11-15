Коболев ответил на заявления Путина по газу

Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Большинство тезисов из заявления российского президента не соответствуют действительности

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев раскритиковал заявления президента РФ Владимира Путина по поводу газовых отношений между Россией и Украиной. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как отметил Коболев, доля "Газпрома" на рынке ЕС сократилась до 32%. "То есть, называть весь газ на рынке ЕС российским точно не корректно. Мягко говоря", - отметил он.

Глава "Нафтогаза" напомнил, что Украина физически импортирует с территории трех стран ЕС, используя действующие газопроводы. Кроме "Нафтогаза" эти газопроводы использует еще много других европейских компаний. Например, такой энергетический гигант как Shell - примерно втрое больше по своей капитализации, чем "Газпром", а также несколько десятков других известных международных компаний, добавил он.

Кроме того, Коболев заявил, что "Нафтогаз" никогда не отказывался покупать газ у "Газпрома" по справедливым рыночным ценам. "Ситуация здесь диаметрально противоположная - это "Газпром" отказывается выполнять свои обязательства по действующему контракту", - сказал он.

Глава "Нафтогаза" также отметил, что "Нафтогаз" не подавал новых исков против "Газпрома". "Мы защищаемся в арбитраже и судах против исков, поданных против нас "Газпромом". Защищаемся успешно сейчас и впредь будем добросовестно отстаивать интересы Украинского государства", - добавил он.

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что российский "Газпром" с большой вероятностью по политическим мотивам может не подписать с Украиной контракт на транзит газа после 1 января 2020 года.

Как сообщало РБК-Украина, 14 ноября президент России Владимир Путин заявил, что физический реверс газа в Украину невозможен и снова предложил покупать российский газ.