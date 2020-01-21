Оржель назвал цель создания угольного госпредприятия

Государственное предприятие "Укруголь", которое решило создать Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины, будет заниматься торговлей углем. Об этом сказал министр Алексей Оржель во время презентации Концепции "зеленого" энергетического перехода Украины к 2050 году, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил министр, в новое государственное предприятие не будут входить государственные шахты.

"В "Укруголь" не будут входить шахты. Компания создана совсем для других целей - чтобы продавать уголь. Больше ни для чего она не создана, это главный месседж. Это аналог компании ГП "Госуглеглепостач", - сообщил Оржель.

Как сообщало РБК-Украина, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель подписал приказ о создании государственного предприятия "Укруголь".

Напомним, доля государственного сектора в экономике Украины за девять месяцев 2019 года составляла 12,2%, что меньше, чем в первом полугодии (13%).

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины обнародовало Перечень объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2019 - 2021 годах. В перечне 975 предприятий, среди которых "Одесский припортовый завод", "Донбассэнерго" и "Центрэнерго".