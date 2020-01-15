ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ФГИ обнародовал перечень предприятий большой приватизации в 2020

Новости » Экономика     15.01.2020 - 10:35
ФГИ обнародовал перечень предприятий большой приватизации в 2020
Фото: Фонд госимущества (spfu.gov.ua)

Перечень остался актуальным с прошлого года, поскольку приватизация так и не началась

В газете Фонда государственного имущества Украины "Ведомости приватизации" обнародован перечень объектов большой приватизации государственной собственности на 2020 год. Перечень опубликован в номере 3 (1283) от 15 января.

Как отмечается в сообщении ФГИ, распоряжение Кабинета министров является актом, для которого не установлен конечный срок его действия, то есть распоряжение от 16.01.2019 № 36-р остается актуальным и в 2020 году.

Таким образом, в 2020 году планируется выставить на приватизацию такие предприятия: "Центрэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго", "Херсонская ТЭЦ", "Днепровская ТЭЦ", "Криворожская теплоцентраль", "Одесская ТЭЦ", "Северодонецкая теплоэлектроцентраль", Объединенная горно-химическая компания", "Краснолиманская", "Азовмаш", "Электротяжмаш", "Сумыхимпром", "Одесский припортовый завод", "Ориана", "Президент-Отель", "Индар", "Украгролизинг".

ФГИ обнародовал перечень предприятий большой приватизации в 2020

ФГИ обнародовал перечень предприятий большой приватизации в 2020

Напомним, ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины обнародовало Перечень объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2019 - 2021 годах. В перечне 975 предприятий, среди которых "Одесский припортовый завод", "Донбассэнерго" и "Центрэнерго".

Как сообщало РБК-Украина, от приватизации государственного имущества в 2019 году в государственный бюджет Украины поступило 536,5 млн грн. Таким образом, план приватизации выполнен на 3,1%, поскольку в госбюджете заложены поступления на уровне 17,1 млрд грн.

Фонд госимущества выставил на приватизацию девять предприятий "Укроборонпрома" Доля госсектора в экономике Украины сократилась
Новости Украины Фонд госимуществаприватизацияпродажа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь