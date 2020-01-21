Оржель назвав мету створення вугільного держпідприємства

Державне підприємство "Укрвугілля", яке вирішило створити Міністерство енергетики та захисту довкілля України, буде займатися торгівлею вугіллям. Про це сказав міністр Олексій Оржель під час презентації Концепції "зеленого" енергетичного переходу України до 2050 року, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив міністр, до нового державного підприємства не будуть входити державні шахти.

"До Укрвугілля не будуть входити шахти. Компанія створена зовсім для інших цілей - щоб продавати вугілля. Більше ні для чого вона не створена, це головний меседж. Це аналог компанії ДП "Держвуглепостач", - повідомив Оржель.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель підписав наказ про створення державного підприємства "Укрвугілля".

Нагадаємо, частка державного сектора в економіці України за дев'ять місяців 2019 року становила 12,2%, що менше, ніж у першому півріччі (13%).

Раніше Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оприлюднило Перелік об'єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2019 - 2021 роках. У переліку 975 підприємств, серед яких, зокрема "Одеський припортовий завод", "Донбасенерго" і "Центренерго".