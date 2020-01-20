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В Украине создадут еще одно госпредприятие

Новости » Экономика     20.01.2020 - 11:02
В Украине создадут еще одно госпредприятие
Фото: Алексей Оржель (brdo com ua)

Оржель решил создать "Укрвуголь"

При Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины создадут еще одно государственное предприятие - "Укруголь". Соответствующий приказ министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля обнародован на сайте минитерства.

В пресс-службе Мінекоенерго изданию ExPro сообщили, что основной идеей создания ГП "УУкруголь", как специализированного государственного предприятия, является обеспечение надлежащего прозрачного функционирования рынка угля, защита украинского производителя от влияния неконтролируемого импорта и устойчивого обеспечения потребности отечественных потребителей в дефицитных марках угля.

Напомним, доля государственного сектора в экономике Украины за девять месяцев 2019 года составляла 12,2%, что меньше, чем в первом полугодии (13%).

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины обнародовало Перечень объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2019 - 2021 годах. В перечне 975 предприятий, среди которых "Одесский припортовый завод", "Донбассэнерго" и "Центрэнерго".

Отметим, ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины обнародовало Перечень объектов государственной собственности, что подлежащие приватизации в 2019 - 2021 годах. В перечне 975 предприятий, среди которых "Одесский припортовый завод", "Донбассэнерго" и "Центрэнерго".

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