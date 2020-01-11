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Доля госсектора в экономике Украины сократилась

Новости » Экономика     11.01.2020 - 15:53
Доля госсектора в экономике Украины сократилась
Иллюстративное фото (kevrz.com.ua)

Стоимость государственных активов падает

Доля государственного сектора в экономике Украины за девять месяцев 2019 года составляла 12,2%, что меньше, чем в первом полугодии. Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как отмечается в сообщении, удельный вес государственного сектора экономики рассчитан на основании показателей, предоставленных Государственной службой статистики Украины.

По данным Минэкономики, удельный вес количества субъектов хозяйствования государственного сектора экономики составил 4,6%.

Кроме того, удельный вес чистого дохода (выручки) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) субъектов хозяйствования государственного сектора экономики составил 10,7%.

Удельный вес средней стоимости необоротных и оборотных активов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики составил 21,4%.

Доля госсектора в экономике Украины сократиласьwww.me.gov.ua

Как сообщало РБК-Украина, доля государственного сектора в экономике Украины в первом полугодии 2019 года составляла 13%.

Напомним, от приватизации государственного имущества в 2019 году в государственный бюджет Украины поступило 536,5 млн грн. Таким образом, план по приватизации выполнен на 3,1%, поскольку в госбюджете заложены поступления на уровне 17,1 млрд грн.

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Новости Украины приватизацияМинистерство экономического развития и торговли
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