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Оржель назвав неприйнятною пропозицію "Газпрому" щодо транзитного контракту

Новини » Політика     18.11.2019 - 23:36
Оржель назвав неприйнятною пропозицію "Газпрому" щодо транзитного контракту
Фото: Олексій Оржель (brdo.com.ua)

Водночас, міністр сподівається на конструктивний діалог з російською стороною

Пропозиція щодо підписати договів з "Газпромом" на рік є неприйнятною пропозицією для України. Про це повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель в ефірі "Свобода слова" на ICTV.

Водночас, міністр сподівається на конструктивний діалог з російською стороною.

"Давайте так відверто. Та пропозиція, яка зараз отримана (від "Газпрому" - ред.) є не прийнятною для України, зважаючи на те, що треба відмовитися від арбітражів і підписати договір лише на 1 рік в користування українською газотранспортною системою. Це є відверто неприйнятним. Я сподіваюсь, що ми все ж таки знайдемо можливість конструктивного діалогу з російською стороною", - заявив Оржель.

Нагадаємо, раніше в "Газпромі" повідомили, що направили НАК "Нафтогаз України" офіційну пропозицію продовжити транзитний контракт або укласти новий на один рік.

Згодом виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко підтвердив отримання від "Газпрому" офіційної пропозиції щодо транзитного контракту.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що російський "Газпром" з великою ймовірністю за політичними мотивами може не підписати з Україною контракт на транзит газу після 1 січня 2020 року.

Українська сторона неодноразово заявляла про необхідність укласти газовий контракт на транзит газу на 10 років. При цьому "Нафтогаз" не планує відмовлятися від судових переслідувань "Газпрому".

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Новини України ГазпромУкраїнатранзит газаОлексій Оржель
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