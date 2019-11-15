Польша намерена расторгнуть Ямальский контракт с "Газпромом"

Иллюстративное фото (gazprom.ru)

Срок договора истекает 31 декабря 2022 года

Польская нефтегазовая компания PGNiG отправила российской компании "Газпром" заявление о намерении расторгнуть Ямальский договор 31 декабря 2022 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как сообщает издание, стороны соглашения обязаны подать заявление о продолжении контракте за три года до его окончания.

"Согласно контракту, стороны соглашения обязаны подать заявление о дальнейшем сотрудничестве после 2022 года за три года до предполагаемого окончания срока его действия 31 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.

По мнению правления польской компании, деятельность, предпринятая компанией до сих пор, связанна с диверсификацией направлений импорта газа в Польшу после 2022 года, в частности, подписание контрактов на поставку сжиженного газа, приобретение месторождений природного газа в Северном море и меры, осуществляемые оператором транспортной системы в рамках развития газотранспортной системы, подходят для обеспечения энергетической безопасности страны и позволяют закончить действие Ямальского договора в соответствии с его положениями.

Издание отметило, что уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в сентябре заявил, что Польше не будет нужен российский газ. Также он добавил, что "Газпром" является монополистом и "мы вырвемся из этой монополии".

Подписанный в 1996 году Ямальский контракт предусматривает поставку примерно 10 млрд кубометров газа в год. Согласно навязанному "Газпромом" принципу "бери или плати", Польша должна брать не менее 8,7 млрд кубометров газа.

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что российский "Газпром" с большой вероятностью по политическим мотивам может не подписать с Украиной контракт на транзит газа после 1 января 2020 года.

Как сообщало РБК-Украина, 14 ноября президент России Владимир Путин заявил, что физический реверс газа в Украину невозможен и снова предложил покупать российский газ.