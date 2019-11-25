Оржель: анбандлинг "Нафтогаза" завершится до 26 декабря

Процесс анбандлинга Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" завершится до 26 декабря. Об этом в ходе презентации приоритетов работы Министерства энергетики и защиты окружающей заявил министр Алексей Оржель.

В частности, Оржель отметил, что национальный регулятор уже провел предварительную сертификацию оператора ГТС Украины.

"Документы уже направили Энергетическому сообществу ЕС, которое должно их утвердить. До 26 декабря должен завершиться процесс анбандлинга", - добавил Оржель.

Напомним, ранее Оржель заявил, что на сегодняшний день существует 100%-й риск прекращения транзита газа из России с 1 января 2020 года. При этом, по его словам, запасы газа на уровне 21,5 млрд кубометров позволят пройти отопительный сезон и обеспечить внутренние поставки газа.

В то же время министр называет абсолютным приоритетом подписание контракта на транзит газа с Российской Федерацией. При этом он уточнил, что такой контракт могут заключить только по европейским правилам, чтобы Украина в газовом вопросе вышла из-под политического влияния российской стороны.