Оржель назвал приоритетом подписание транзитного контракта с "Газпромом"

Фото: Алексей Оржель (brdo.com.ua)

Оржель заявил, что контракт намерены подписать по европейским правилам

Подписание контракта на транзит газа с российским "Газпромом" на сегодняшний день является приоритетом. Об этом на брифинге заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

По его словам, абсолютным приоритетом является подписание договора на транзит газа с российской стороной. При этом он подчеркнул, что с переходом на европейские правила Украина больше не будет находиться под политическим давлением в вопросах газа.

"Если мы подпишем договор на транзит с "Газпромом", то, учитывая те запасы, которые есть у нас и какие есть в Европе в газохранилищах, мы можем стать свидетелями одной из самых низких цен на газ этой зимой", - отметил он.

Он также добавил, что украинская сторона и Брюссель делают все для обеспечения дальнейшего транзита.

Напомним, ранее "Нафтогаз Украины" дал ответ на предложение российского "Газпрома" относительно отношений в газовой сфере в 2020 году. В частности, украинская компания заявила о готовности рассмотреть возможность выплаты 3 млрд долларов, которые присудил Стокгольмский арбитраж, газом.