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Оржель заявил о 100%-м риске прекращения транзита российского газа

Новости » Экономика     25.11.2019 - 16:18
Оржель заявил о 100%-м риске прекращения транзита российского газа
Фото: Алексей Оржель (brdo com ua)

Украина подготовилась к прекращению транзита

На сегодняшний день существует 100%-й риск прекращения транспортировки газа из России с 1 января 2020 года. Об этом на брифинге сообщил министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил министр, в подземных газовых хранилищах 2019 году находится на 30% больше газа, чем в прошлом.

По его словам, газохранилища "подготовлены в тех объемах для того, чтобы мы прошли со стабильным газообеспечением, теплообеспечением зимний период, когда у нас есть 100% риск того, что будет прекращена транспортировка газа".

По его словам, запасы газа на уровне 21,5 млрд кубометров позволяют "полноценно выйти из отопительного сезона и обеспечить поставки в ревесном режиме каждому украинцу".

Напомним, российский "Газпром" в последние недели увеличил транзит через Украину практически до максимума - до 294 млн кубометров в сутки. Как отметил директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, это свидетельство того, что "Газпрмо" особенно не планирует продолжать транзит через Украину после 1 января 2020 года.

Отметим, "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на один год. При этом российская компания требует отказаться от судебных исков, а также возобновить прямые закупки газа. "Нафтогаз" в своем ответе отказался списывать 3 млрд долларов долга российской компании.

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