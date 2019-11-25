Оржель: анбандлінг "Нафтогазу" завершиться до 26 грудня

Процес анбандлінга Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" завершиться до 26 грудня. Про це в ході презентації пріоритетів роботи Міністерства енергетики та захисту навколишнього заявив міністр Олексій Оржель.

Зокрема, Оржель зазначив, що національний регулятор вже провів попередню сертифікацію оператора ГТС України.

"Документи вже направили Енергетичному співтовариству ЄС, яке має їх затвердити. До 26 грудня має завершитися процес анбандлінга", - додав Оржель.

Нагадаємо, раніше Оржель заявив, що на сьогоднішній день існує 100%-й ризик припинення транзиту газу з Росії з 1 січня 2020 року. При цьому, за його словами, запаси газу на рівні 21,5 млрд кубометрів дозволять пройти опалювальний сезон та забезпечити внутрішні поставки газу.

У той же час міністр називає абсолютним пріоритетом підписання контракту на транзит газу з Російською Федерацією. При цьому він уточнив, що такий контракт можуть укласти тільки за європейськими правилами, щоб Україна в газовому питанні вийшла з-під політичного впливу російської сторони.