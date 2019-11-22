НКРЭКУ предварительно сертифицировала оператора ГТС

Иллюстративное фото (УНИАН)

О решении сообщат Секретариату Энергосообщества

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла предварительное решение о сертификации оператора ГТС Украины. Соответствующая информация опубликована на сайте НКРЭКУ.

Сообщается, что на сегодняшнем заседании комиссия приняла предварительное решение о сертификации ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" на основании обоснования к предыдущему решению о сертификации.

Также комиссия сообщит Секретариату Энергетического сообщества о предварительном решении о сертификации оператора ГТС.

Отметим, сертификация оператора ГТС необходима для завершения процесса анбандлинга по требованиям Третьего энергопакета ЕС. Это в частности необходимо, чтобы заключать контракты с Россией на транзит или поставки по европейскому законодательству.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украину не интересует контракт с "Газпромом" на один год, который предлагает российская сторона.

В то же время в Кабмине предполагают, что Россия может прокачивать газ через Украину без контракта.