Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Ормузский пролив открыт, мешает только Иран: Гегсет сделал противоречивое заявление

22:34 13.03.2026 Пт
2 мин
Транзит через Ормузский пролив ничего не ограничивает - кроме обстрелов судов со стороны Ирана
aimg Мария Науменко
фото: министр обороны США Пит Гегсет (Getty Images)

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Ормузский пролив формально остается открытым для транзита, однако судоходству мешают обстрелы судов со стороны Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гегсета во время брифинга в Пентагоне.

Читайте также: Европа ведет тайные переговоры с Ираном из-за блокады Ормузского пролива: что известно

"Единственное, что сейчас мешает транзиту в проливе, - это обстрел судов Ираном. Если Иран этого не будет делать, пролив будет открыт для транзита", - отметил он.

По словам министра, именно из-за возможности перекрывать судоходство Иран уже десятилетиями использует Ормузский пролив как инструмент влияния.

"Мы понимали, что способность перекрывать судоходство - это то, чем Иран занимается уже 40 лет. Это ключевая территория. Они использовали это как рычаг влияния", - пояснил Гегсет.

Он добавил, что Соединенные Штаты готовятся к различным сценариям развития событий в регионе.

"Мы слышали, как они говорили о принятии различных мер, и мы готовимся ко всем им. Поэтому у нас есть план на каждый вариант", - подчеркнул глава Пентагона.

Он также отметил, что США работают с партнерами, чтобы избежать перебоев в поставках энергоносителей.

"Мы сосредоточены на наших военных целях, но также хотим убедиться, что наши партнеры в правительстве понимают: мы работаем с вами, чтобы обеспечить поставки энергии", - подытожил Гегсет.

Ормузский пролив является одним из ключевых энергетических маршрутов мира, через этот узкий морской коридор проходит около 20% мирового морского экспорта нефти и значительная часть сжиженного газа.

В Белом доме ранее заявляли, что США могут рассмотреть сопровождение коммерческих судов военными конвоями для защиты судоходства, хотя Вашингтон пытается избежать прямого столкновения с иранскими силами.

В то же время аналитики JPMorgan предупредили, что в случае длительной блокады Ормузского пролива цены на нефть могут резко вырасти, что чревато серьезными последствиями для мировой экономики.

