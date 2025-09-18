"Орієнтовні тенденції": в Укргідрометцентрі сказали, чи дійсно чекати похолодання

Сьогодні в інформаційному просторі активно поширюються повідомлення про "сніг в Україні найближчим часом". Проте прогнози на тривалий період - це лише орієнтовні тенденції, які можуть суттєво змінюватися залежно від розвитку атмосферних процесів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
В УкрГМЦ наголосили: Український гідрометеорологічний центр - єдина уповноважена установа, що надає офіційні прогнози погоди.
"Наші прогнози базуються на перевірених розрахунках й досвіді наших спеціалістів", - пояснили українцям.
Зазначається, що прогнози на триваліший період - це лише орієнтовні тенденції.
При цьому вони "можуть суттєво змінюватися залежно від розвитку атмосферних процесів, адже погода є динамічною і змінюється щодня".
Згідно з інформацією Укргідрометцентру - за розрахунками кількох прогностичних моделей - після 25 вересня дійсно очікується похолодання через надходження прохолодного повітря з півночі.
"Але точніше про це можна говорити після оновлення модельних даних на початку наступного тижня", - наголосили у прес-службі установи.
Українцям нагадали, що Український гідрометеорологічний центр:
"Слідкуйте за нами у соцмережах, на нашій офіційній веб-сторінці та на платформі YouTube", - підсумували в УкрГМЦ.
Нагадаємо, раніше метеоролог і синоптик Наталка Діденко повідомила, що виходячи з наявних на сьогодні погодних тенденцій, вже до кінця вересня в Україні можливі суттєві синоптичні зміни. Йдеться про різке похолодання та навіть подекуди - сніг.
Експерт визнала, що не є прихильником довгострокових прогнозів. Водночас вона зауважила, що "певні тенденції важливо спостерігати", щоб "виконувати свою основну роботу - попереджати про можливі синоптичні зміни".
"Можливі! Це не виключає, навпаки, уточнення та щоденні прогнози погоди", - наголосила фахівець.
Крім того, вона закликала медіа "не квапитися зі страшними заголовками - типу "Україну засипле снігом" чи "до нас йде лютий холод".
"Уникайте, будь ласка, дешевої сенсаційності, навіть якщо виторгуєте зайві пару десятків лайків", - додала метеоролог.
Варто зазначити також, що зранку 18 вересня температура повітря на високогір'ї Карпат впала до -2 градусів за Цельсієм.
При цьому перший сніг урочище Заросляк неподалік Говерли зустріло ще 24 серпня 2025 року.