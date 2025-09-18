"Орієнтовні тенденції": в Укргідрометцентрі сказали, чи дійсно чекати похолодання

На які прогнози погоди варто орієнтуватись українцям

В УкрГМЦ наголосили: Український гідрометеорологічний центр - єдина уповноважена установа, що надає офіційні прогнози погоди.

"Наші прогнози базуються на перевірених розрахунках й досвіді наших спеціалістів", - пояснили українцям.

Зазначається, що прогнози на триваліший період - це лише орієнтовні тенденції.

При цьому вони "можуть суттєво змінюватися залежно від розвитку атмосферних процесів, адже погода є динамічною і змінюється щодня".

Чи може бути в Україні похолодання до кінця місяця

Згідно з інформацією Укргідрометцентру - за розрахунками кількох прогностичних моделей - після 25 вересня дійсно очікується похолодання через надходження прохолодного повітря з півночі.

"Але точніше про це можна говорити після оновлення модельних даних на початку наступного тижня", - наголосили у прес-службі установи.

Українцям нагадали, що Український гідрометеорологічний центр:

щодня інформує про реальну синоптичну ситуацію;

завчасно попереджає про всі значущі зміни.

Публікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)