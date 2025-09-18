"Ориентировочные тенденции": в Укргидрометцентре сказали, действительно ли ждать похолодания

На какие прогнозы погоды стоит ориентироваться украинцам

В УкрГМЦ подчеркнули: Украинский гидрометеорологический центр - единственное уполномоченное учреждение, предоставляющее официальные прогнозы погоды.

"Наши прогнозы базируются на проверенных расчетах и опыте наших специалистов", - объяснили украинцам.

Отмечается, что прогнозы на более длительный период - это лишь ориентировочные тенденции.

При этом они "могут существенно меняться в зависимости от развития атмосферных процессов, ведь погода является динамичной и меняется ежедневно".

Может ли быть в Украине похолодание до конца месяца

Согласно информации Укргидрометцентра - по расчетам нескольких прогностических моделей - после 25 сентября действительно ожидается похолодание из-за поступления прохладного воздуха с севера.

"Но точнее об этом можно говорить после обновления модельных данных в начале следующей недели", - отметили в пресс-службе учреждения.

Украинцам напомнили, что Украинский гидрометеорологический центр:

ежедневно информирует о реальной синоптической ситуации;

заблаговременно предупреждает обо всех значимых изменениях.

"Следите за нами в соцсетях, на нашей официальной веб-странице и на платформе YouTube", - подытожили в УкрГМЦ.

Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)