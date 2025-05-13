Організували катівню у Вовчанську. Двум "наглядачам" повідомлено про підозру

Ідентифіковано двох воєнних злочинців, які організували катівню на територію Вовчанського агрегатного заводу для цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Як пише ГУР, мова йде про двох чоловіків 1991-го та 1993-го років народження, які є членами незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР”. Разом з російськими терористами вони брали участь у повномасштабній війні проти України, а також організували катівню у Вовчанську під час окупації міста.

Фото: двом окупантам, які організували катівню, повідомлено про підозру (ГУР)

"У цих казематах загарбники утримували громадян, які підтримували Україну, - до них застосовували тортури, психологічний тиск та погрози, примушували до рабської праці", - розповідає ГУР.

Обидвом інкримінують вчинення воєнного злочину. Їм загрожує до 12 років тюрми.

