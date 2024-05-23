Ексохоронець російської катівні намагався сховатися у лавах ЗСУ: його затримали

Служба безпеки затримала колишнього охоронця російської катівні, який намагався сховатися у лавах Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як повідомляється, військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного колаборанта, який співпрацював з Росією під час окупації Херсона.

За даними слідства, тоді він "служив" у російській катівні, яку окупанти облаштували на базі захопленої на той час Дар’ївської виправної колонії № 10. Там він перебував на "посаді" охоронця окупаційного об’єкта, до якого росіяни звозили репресованих місцевих жителів, зокрема проукраїнських активістів.

Після звільнення правобережної частини Херсонської області колаборант певний час переховувався, а згодом мобілізувався до українського війська, де сподівався уникнути правосуддя.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігуранта та його спроби сховатися від правосуддя в одній із військових частин на півдні України.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився мешканець Миколаївської області, ідеологічний прихильник рашизму.

На початку повномасштабного вторгнення він підтримав окупантів, за що був призначений охоронцем російської катівні.

Фото: СБУ затримала ексохоронця російської катівні, який намагався сховатися у лавах ЗСУ (ssu.gov.ua)

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.