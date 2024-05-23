ua en ru
Чт, 23 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ексохоронець російської катівні намагався сховатися у лавах ЗСУ: його затримали

Четвер 23 травня 2024 16:49
UA EN RU
Ексохоронець російської катівні намагався сховатися у лавах ЗСУ: його затримали Фото: СБУ затримала ексохоронця російської катівні, який намагався сховатися у лавах ЗСУ (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Служба безпеки затримала колишнього охоронця російської катівні, який намагався сховатися у лавах Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як повідомляється, військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного колаборанта, який співпрацював з Росією під час окупації Херсона.

За даними слідства, тоді він "служив" у російській катівні, яку окупанти облаштували на базі захопленої на той час Дар’ївської виправної колонії № 10. Там він перебував на "посаді" охоронця окупаційного об’єкта, до якого росіяни звозили репресованих місцевих жителів, зокрема проукраїнських активістів.

Після звільнення правобережної частини Херсонської області колаборант певний час переховувався, а згодом мобілізувався до українського війська, де сподівався уникнути правосуддя.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігуранта та його спроби сховатися від правосуддя в одній із військових частин на півдні України.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився мешканець Миколаївської області, ідеологічний прихильник рашизму.

На початку повномасштабного вторгнення він підтримав окупантів, за що був призначений охоронцем російської катівні.

Ексохоронець російської катівні намагався сховатися у лавах ЗСУ: його затримали

Фото: СБУ затримала ексохоронця російської катівні, який намагався сховатися у лавах ЗСУ (ssu.gov.ua)

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Затримання агентів РФ

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала інформатора російського ГРУ, який готував захоплення Вовчанська Харківської області. Він виявився місцевим підприємцем.

Також Служба безпеки затримала в Харкові студента. Він допомагав окупантам організувати новий наступ на область.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Війна в Україні
NEWS
РФ шукає уламки ракет Patriot на окупованих територіях і готує ІПСО на липень, - ГУР
РФ шукає уламки ракет Patriot на окупованих територіях і готує ІПСО на липень, - ГУР
DAILY
Прибутки з гектарів. Якими будуть ціни на землю в Україні та скільки на цьому можна заробити
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Прибутки з гектарів. Якими будуть ціни на землю в Україні та скільки на цьому можна заробити