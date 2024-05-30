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СБУ оголосила підозру очільнику російської катівні в Луганській області

Луганська область, Четвер 30 травня 2024 17:33
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СБУ оголосила підозру очільнику російської катівні в Луганській області Фото: СБУ оголосила підозру очільнику російської катівні в Луганській області (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Служба безпеки Україн повідомила про підозру очільнику російської катівні на тимчасово окупованій частині Луганської області. Мова про Ігоря Охріменка колишнього посадовця місцевого підрозділу розформованої міліції, який підтримав повномасштабне вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як з'ясували правоохоронці, після захоплення Старобільська Охріменко пішов на співпрацю з агресором, а вже у червні 2022 року, за погодження керівництва Федеральної служби виконання покарань РФ, його призначили очільником окупаційної тюрми.

Зазначається, що фактично цей заклад функціонував як катівня, до якої звозили учасників руху опору в регіоні.

За даними слідства, саме Охріменко організував охорону камер та периметру російської в’язниці, в якій тримали викрадених людей. Крім цього, фігурант особисто брав участь у численних тортурах, що відбувались у катівні.

Незаконно ув’язнених тримали довгий час без їжі та води, а також імітували їхній розстріл. У такий спосіб Охріменко "вибивав" згоду потерпілих на співпрацю з окупантами.

Згодом його призначили очільником іншого окупаційного "СІЗО" у тимчасово захопленому Луганську, де він продовжує брати участь у репресіях проти місцевих жителів.

СБУ оголосила підозру очільнику російської катівні в Луганській області

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Охріменку про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки фігурант переховується на тимчасово окупованій частині сходу України, наразі тривають комплексні заходи, щоб його знайти та покарати.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Служба безпеки затримала колишнього охоронця російської катівні, який намагався сховатися у лавах Збройних сил України.

Також нещодавно українська розвідка у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області ліквідували зрадника - організатора катівні.

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