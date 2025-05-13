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Организовали пыточную в Волчанске. Двум "надзирателям" сообщено о подозрении

Вторник 13 мая 2025 15:50
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Организовали пыточную в Волчанске. Двум "надзирателям" сообщено о подозрении Иллюстративное фото: двум оккупантам, которые организовали пыточную, сообщено о подозрении (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Идентифицированы двое военных преступников, которые организовали пыточную на территорию Волчанского агрегатного завода для гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Как пишет ГУР, речь идет о двух мужчинах 1991-го и 1993-го годов рождения, которые являются членами незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР". Вместе с российскими террористами они участвовали в полномасштабной войне против Украины, а также организовали пыточную в Волчанске во время оккупации города.

Организовали пыточную в Волчанске. Двум &quot;надзирателям&quot; сообщено о подозрении

Фото: двум оккупантам, которые организовали пыточную, сообщено о подозрении (ГУР)

"В этих казематах захватчики удерживали граждан, которые поддерживали Украину, - к ним применяли пытки, психологическое давление и угрозы, принуждали к рабскому труду", - рассказывает ГУР.

Обоим инкриминируют совершение военного преступления. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в прошлом году Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении руководителю российской пыточной на временно оккупированной части Луганской области.

Перед этим СБУ задержала бывшего охранника российской пыточной, который пытался скрыться в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В частности, в мае 2024-го украинская разведка во временно оккупированном Бердянске Запорожской области ликвидировали предателя - организатора пыточной.

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