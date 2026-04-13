Організовував катування українців: СБУ викрила злочини російського генерала

СБУ заочно повідомила про підозру генералу російської армії, який організував катування мешканців Ягідного на Чернігівщині у 2022 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Зазначається, що СБУ зібрала доказову базу на російського генерал-майора Дениса Барілу, який причетний до масових катувань цивільного населення Чернігівщини на початку повномасштабної війни.
Як встановило розслідування, у березні 2022 року фігурант командував 55-ю окремою мотострілецькою бригадою 41-ї загальновійськової армії центрального військового округу РФ.
За матеріалами справи, з’єднання російського генерала брало участь в окупації селища Ягідне неподалік обласного центру.
Після захоплення громади росіяни під керівництвом Баріла, погрожуючи розстрілом, ув’язнили до підвалу місцевої школи 369 цивільних мешканців, у тому числі 69 неповнолітніх, серед яких були немовлята.
Потерпілих тримали в антисанітарних умовах підземного приміщення, де на одну особу припадало менше ніж пів квадратного метра площі. Крім цього, у підвалі не було вентиляції, освітлення, водопостачання, каналізації та спальних місць.
За даними слідства, потерпілим забороняли виходити на свіже повітря, не надавали меддопомогу і тримали без достатньої кількості води та їжі. Унаслідок цього загинуло 10 мирних жителів. Тривалий час їхні тіла залишались у підвалі серед живих.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Барілу про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський та Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії проти України.
Після підписання Зеленський заявив, що перед судом постануть усі російські воєнні злочинці, зокрема Путін. Це вже викликало істерику у російському МЗС. З іншого боку, навряд чи під час роботи трибуналу та винесення ним вироків буде враховуватися думка Росії.
