Організовував катування українців: СБУ викрила злочини російського генерала

Зазначається, що СБУ зібрала доказову базу на російського генерал-майора Дениса Барілу, який причетний до масових катувань цивільного населення Чернігівщини на початку повномасштабної війни.

Деталі злочину

Як встановило розслідування, у березні 2022 року фігурант командував 55-ю окремою мотострілецькою бригадою 41-ї загальновійськової армії центрального військового округу РФ.

За матеріалами справи, з’єднання російського генерала брало участь в окупації селища Ягідне неподалік обласного центру.

Після захоплення громади росіяни під керівництвом Баріла, погрожуючи розстрілом, ув’язнили до підвалу місцевої школи 369 цивільних мешканців, у тому числі 69 неповнолітніх, серед яких були немовлята.

Потерпілих тримали в антисанітарних умовах підземного приміщення, де на одну особу припадало менше ніж пів квадратного метра площі. Крім цього, у підвалі не було вентиляції, освітлення, водопостачання, каналізації та спальних місць.

За даними слідства, потерпілим забороняли виходити на свіже повітря, не надавали меддопомогу і тримали без достатньої кількості води та їжі. Унаслідок цього загинуло 10 мирних жителів. Тривалий час їхні тіла залишались у підвалі серед живих.

Що йому загрожує

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Барілу про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).