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Зеленський про Путіна: кожен військовий злочинець має постати перед судом

Четвер 26 червня 2025 00:13
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Зеленський про Путіна: кожен військовий злочинець має постати перед судом Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Рагуткіна

Усі воєнні злочинці мають постати перед судом, зокрема, російський диктатор Володимир Путін.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на його заяву в ПАРЭ.

"Сьогоднішня угода про створення трибуналу - це лише початок. Тепер ми повинні зробити реальні кроки для того, щоб все запрацювало. Потрібна сильна політична співпраця, щоб забезпечити, щоб кожен російський військовий злочинець постав перед судом, включаючи Путіна", - сказав він.

За словами Зеленського, це той шлях, який необхідно пройти від самого початку до реальних звинувачень і реальних вироків. У зв'язку з цим президент України закликав членів ПАСЕН залишатися залученими і лідерами, як вони це робили досі.

"Деякі люди, зрозуміло, запитують, що може насправді зробити трибунал, чи не краще було б зосередитися виключно на зброї і технологіях, безпілотниках. Звичайно, військова підтримка України, жорстокі санкції проти Росії і політичний тиск на агресора - це все дуже важливо. Це те, що змушує Росію відчувати справжню ціну цієї війни. так, агресор повинен програти, ми працюємо над цим. Життя українців мають бути захищені. Я вдячний всім, хто підтримує нашу оборону", - додав він.

Зеленський додав, що правосуддя теж має велике значення. За його словам, воно має працювати так, щоб військові злочинці не мали місця, де сховатися ні в Європі, ніде.

"Правосуддя має працювати так, щоб було чітко зрозуміло, що всі, хто планують такі злочини агресії, знали - відповідальність настане. Правосуддя має працювати так, щоб встановити правовий принцип - ніякого прояву агресії. Ось чому злочин агресії має зафіксований, засуджений і покараний. Гаага - ідеальне місце для цього. Гаага чекає на здійснення правосуддя", - наголосив президент.

Він додав, що кожен військовий злочинець має постати перед судом, включно з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Але правосуддя теж має велике значення. Воно має працювати так, щоб військові злочинці не мали місця, де сховатися ні в Європі, ніде. Правосуддя має працювати так, щоб було чітко зрозуміло, що всі, хто планують такі злочини агресії, знали - відповідальність настане. Правосуддя має працювати так, щоб встановити правовий принцип - ніякого прояву агресії. Ось чому злочин агресії має зафіксований, засуджений і покараний. Гаага - ідеальне місце для цього. Гаага чекає на здійснення правосуддя", - наголосив він.

Під час звернення до представників парламентів країн-членів ПАРЄ Зеленський додав, що тепер необхідно зробити реальні кроки для того, щоб усе запрацювало.

"Це шлях, який ми повинні пройти. Із самого початку до реальних звинувачень і реальних вироків. Закликаю вас залишатися залученими, залишатися лідерами, як ви це робили досі", - наголосив він.

Спецтрибунал проти Росії

Президент України Володимир Зеленський і генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спецрибуналу для розгляду злочинів агресії проти України. Це сталося 25 червня.

Як відомо, спецтрибунал проти РФ матиме статус міжнародного органу. Прехидент України підписав відповідну угоду.

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