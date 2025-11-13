Генералу російської армії оголошено підозру за окупацію Херсона

СБУ заочно повідомила про підозру генерал-майору російської армії Олександру Корнєву, який брав участь у тимчасовій окупації Херсонщини у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Як розповіли у відомстві, Корнєв є командиром 7-ї десантно-штурмової (гірської) дивізії Південного військового округу РФ.

Слідство встановило, що 24 лютого 2022 року його підрозділ у складі угруповання військ "Днепр" вторгся на територію Херсонщини з боку тимчасово окупованого Криму.

Після захоплення області російські війська ізолювали регіон, створивши гуманітарну кризу та проводячи масові репресії проти місцевих мешканців.

Унаслідок дій окупантів загинули та були поранені тисячі цивільних, серед яких жінки й діти, а сотні об’єктів цивільної інфраструктури було зруйновано або пошкоджено.

За даними слідства, за наказами Корнєва військові РФ встановлювали блокпости на дорогах, через які викрадали людей та "конфісковували" приватне майно.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили російському генералу про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України - у вчиненні злочину агресії за попередньою змовою групою осіб.

Фото: СБУ заочно повідомила про підозру генерал-майору російської армії Олександру Корнєву (t.me/SBUkr)