У Росії образилися через трибунал для Путіна: називають його "нікчемним" та скаржаться

У Росії очікувано влаштували істерику через створення Спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії проти України. Речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова вже поспішила оголосити трибунал "юридично нікчемним".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російське пропагандистське видання ТАСС.