Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Организовывал пытки украинцев: СБУ разоблачила преступления российского генерала

12:48 13.04.2026 Пн
2 мин
СБУ раскрыла детали преступлений генерала армии РФ
aimg Константин Широкун
Фото: СБУ раскрыла детали преступлений генерала армии РФ (Getty Images)

СБУ заочно сообщила о подозрении генералу российской армии, который организовал пытки жителей Ягодного на Черниговщине в 2022 году.

Отмечается, что СБУ собрала доказательную базу на российского генерал-майора Дениса Барилу, который причастен к массовым пыткам гражданского населения Черниговщины в начале полномасштабной войны.

Детали преступления

Как установило расследование, в марте 2022 года фигурант командовал 55-й отдельной мотострелковой бригадой 41-й общевойсковой армии центрального военного округа РФ.

По материалам дела, соединение российского генерала участвовало в оккупации поселка Ягодное недалеко от областного центра.

После захвата общины россияне под руководством Барило, угрожая расстрелом, посадили в подвал местной школы 369 гражданских жителей, в том числе 69 несовершеннолетних, среди которых были младенцы.

Пострадавших держали в антисанитарных условиях подземного помещения, где на одного человека приходилось менее чем пол квадратного метра площади. Кроме этого, в подвале не было вентиляции, освещения, водоснабжения, канализации и спальных мест.

По данным следствия, пострадавшим запрещали выходить на свежий воздух, не оказывали медпомощь и держали без достаточного количества воды и пищи. В результате этого погибли 10 мирных жителей. Долгое время их тела оставались в подвале среди живых.

Что ему грозит

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Барило о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Украина усиливает борьбу с преступлениями РФ

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии против Украины.

После подписания Зеленский заявил, что перед судом предстанут все российские военные преступники, в частности Путин. Это уже вызвало истерику в российском МИДе. С другой стороны, вряд ли во время работы трибунала и вынесения им приговоров будет учитываться мнение России.

Подробнее о том, что представляет собой Специальный трибунал, как он будет работать, и удастся ли упрятать Путина за решетку на веки вечные - читайте в материале РБК-Украина.

Больше по теме:
Вторжение России в УкраинуСлужба безопасности Украины