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Организаторы Олимпиады заявили, что количество COVID-случаев уменьшится в Пекине

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Китай, Четверг 03 февраля 2022 03:34
Организаторы Олимпиады заявили, что количество COVID-случаев уменьшится в Пекине Фото: организаторы Олимпиады ожидают уменьшение COVID-случаев (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Организаторы Олимпийских игр 2022 заявили, что не волнуются о вспышке COVID-случаев среди участников и персонала. Они считают, что в ближайшее время число заболевших уменьшится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

За последние сутки оргкомитет Пекина сообщил о 32 новых случаях коронавируса на Играх. Из них 15 случаев выявили при тестировании в аэропорту, 17 - на самих Олимпийских играх.

Из спортсменов и официальных лиц команд заболели 9 человек, еще 23 - среди работников и СМИ. Спортсмены с положительным результатом на коронавирус теперь могут пропустить свои соревнования.

При этом 11 человек попали в больницы. Всего на Играх выявили 232 положительных тестов с 23 января.

Медицинский советник Олимпийских игр Брайан Макклоски заявил при этом, что ни один участник игр серьезно не болен. Он заявил, что общие цифры заболеваемости не вызывают беспокойства для Олимпийских игр.

"Практически в каждой стране мира на данный момент уровень COVID выше, чем в Китае", - сказал он.

При этом он признал, что в кругу Олимпиады риск заражения все еще велик, поскольку заболевшие не сразу уходят на изоляцию. Но по истечению пяти дней "риск сводится к риску для местного населения - очень, очень низкий".

"Главная проблема заключается не в количестве случаев, а в определении того, распространяется ли вирус внутри замкнутого цикла. Очевидно, что в настоящее время мы далеки от этого уровня", - сказал Макклоски.

Напомним, что число COVID-больных на Олимпиаде в Пекине превысило сотню. Заболели участники соревнований и персонал.

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