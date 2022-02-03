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Організатори Олімпіади заявили, що кількість COVID-випадків зменшиться в Пекіні

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Китай, Четвер 03 лютого 2022 03:34
Організатори Олімпіади заявили, що кількість COVID-випадків зменшиться в Пекіні Фото: організатори Олімпіади очікують зменшення COVID-випадків (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Організатори Олімпійських ігор 2022 заявили, що не хвилюються про спалах COVID-випадків серед учасників і персоналу. Вони вважають, що найближчим часом число хворих зменшиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За останню добу оргкомітет Пекіна повідомив про 32 нові випадки коронавірусу на Іграх. З них 15 випадків виявили при тестуванні в аеропорту, 17 - на самих Олімпійських іграх.

Зі спортсменів та офіційних осіб команд захворіли 9 осіб, ще 23 - серед працівників та ЗМІ. Спортсмени з позитивним результатом на коронавірус тепер можуть пропустити свої змагання.

При цьому 11 осіб потрапили до лікарень. Всього на Іграх виявили 232 позитивних тестів з 23 січня.

Медичний радник Олімпійських ігор Брайан Макклоскі заявив при цьому, що жоден учасник ігор серйозно не хворий. Він заявив, що пробщіе цифри захворюваності не викликають занепокоєння для Олімпійських ігор.

"Практично в кожній країні світу на даний момент рівень COVID вище, ніж у Китаї", - сказав він.

При цьому він визнав, що в колі Олімпіади ризик зараження все ще великий, оскільки хворі не відразу йдуть на ізоляцію. Але по закінченню п'яти днів "ризик зводиться до ризику для місцевого населення - дуже, дуже низький".

"Головна проблема полягає не в кількості випадків, а у визначенні того, чи поширюється вірус всередині замкнутого циклу. Очевидно, що в цей час ми далекі від цього рівня", - сказав Макклоскі.

Нагадаємо, що число COVID-хворих на Олімпіаді в Пекіні перевищило сотню. Захворіли учасники змагань і персонал.

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