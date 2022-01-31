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Число больных COVID-19 на Олимпиаде в Пекине выросло до 119

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Китай, Понедельник 31 января 2022 11:10
Число больных COVID-19 на Олимпиаде в Пекине выросло до 119 Фото: олимпийские кольца (Carl Court/Getty Images)
Автор: Ольга Белей

В Китае уже у 119 спортсменов и членов делегаций спортивных команд зимней Олимпиады в Пекине обнаружили COVID-19. Китайские власти ввели жесткие карантинные ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"За последние четыре дня в Китае было выявлено около 119 случаев заражения COVID-19 среди спортсменов и персонала, связанного с зимними Олимпийскими играми в Пекине", - пишет издание.

В частности, как сообщается в сообщении, в воскресенье организационный комитет Олимпиады проинформировал о 34 случаях COVID-19 среди спортсменов и членов делегаций, и уже в понедельник появилась информация о 119 больных.

Подчеркивается, что китайские власти ввели жесткие карантинные ограничения, поэтому спортсменам и членам делегаций запрещаются какие-либо контакты за пределами Олимпиады.

Напомним, открытие Олимпийских игр в Пекине запланировано на 4 февраля.

Отметим, Китай сообщил о росте случаев COVID среди спортсменов и чиновников. С пятницы ситуация сильно изменилась.

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