В "Орєшніку" майже всі компоненти виготовляються в РФ та Білорусі, - ОП

Він показав уламки "Орєшніка" та крилатої ракети "Бандероль", а також розповів, що у балістичній ракеті налічується понад 1000 компонентів російського виробництва, ще близько 100 - білоруського.

"Основна частина виготовлена в 2023-24 роках, є 2025 рік. Тобто вони випускають прямо зараз якісь речі свої", - зазначив Власюк.

Він наголосив, що це свідчить про те, що країна-агресорка вже здатна виготовляти ці ракети практично без використання іноземних комплектуючих.

Власюк також показав, як приблизно виглядає кінетичний заряд. Елементів ураження 36 і вони, імовірно, з вольфраму.

Фото: компоненти ракети "Орєшнік" (Роман Кот, РБК-Україна)

Фото: компоненти ракети "Орєшнік" (Роман Кот, РБК-Україна)

Фото: компоненти ракети "Орєшнік" (Роман Кот, РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ракети "Орєшнік" можуть відхилятися від цілі на десятки кілометрів. Це, зокрема, пов'язували з можливими проблемами в роботі систем наведення.