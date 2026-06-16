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"Орєшнік" маже на десятки кілометрів: розкрито ключовий дефект ракети

21:49 16.06.2026 Вт
2 хв
На точність вплинув тиск Путіна на виробників "Орєшніка"
aimg Іван Носальський
"Орєшнік" маже на десятки кілометрів: розкрито ключовий дефект ракети Ілюстративне фото: російський "Орєшнік" виявився вкрай неточною ракетою (Getty Images)
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Нібито нова російська балістична ракета середньої дальності "Орєшнік" має критичний дефект системи наведення, через який вона промахується повз цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані розслідування аналітичної компанії Dallas Analytics.

Чому ракета не влучає у цілі

Аналітики опублікували внутрішнє листування російських оборонних підприємств. Згідно з документами, ключова проблема "Орєшніка" пов’язана з гіроскопічним блоком ГУ-503 - радянським авіаційним приладом, який поспіхом адаптували під нову ракету.

На гіперзвуковій швидкості відхилення цього блоку навіть на півградуса призводить до промаху на десятки кілометрів.

У листі від 18 березня 2025 року підприємство АТ "МЗП" повідомило замовнику, що серійне виробництво ГУ-503 припинено. Обладнання для його налаштування було розроблено ще на початку 1970-х років, більша частина його вийшла з ладу, а замінити техніку нічим. Тому заводи змушені збирати ракети без перевірки точності гіроскопів.

Тиск російського диктатора Володимира Путіна з вимогою дотримуватися стислих термінів змусив виробників повністю відмовитися від стандартних процедур контролю якості.

Експертиза уламків збитих ракет виявила на блоках ГУ-503 маркування 2025 року. Це доводить, що Росія так і не змогла розробити сучасну заміну радянському приладу.

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Путін намагається приховати провал

Виробничий колапс змусив російську владу вигадувати виправдання промахам. У травні 2026 року ракета "Орєшнік" влучила в гаражний кооператив у Білій Церкві.

Після цього Володимир Путін на прес-конференції заявив, що ураження цивільного об’єкта нібито було навмисним - "для зручності спостереження за точністю".

Експерти наголошують, що цією заявою російський диктатор фактично визнав: ракета досі перебуває на стадії випробувань, попри його заяви про запуск серійного виробництва.

До речі, 12 червня Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування Росією "Орєшніка" для удару по Україні.

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Більше по темі:
Російська Федерація Miltech Війна в Україні Ракета Орєшнік
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