"Орєшнік" маже на десятки кілометрів: розкрито ключовий дефект ракети

Нібито нова російська балістична ракета середньої дальності "Орєшнік" має критичний дефект системи наведення, через який вона промахується повз цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані розслідування аналітичної компанії Dallas Analytics .

Чому ракета не влучає у цілі

Аналітики опублікували внутрішнє листування російських оборонних підприємств. Згідно з документами, ключова проблема "Орєшніка" пов’язана з гіроскопічним блоком ГУ-503 - радянським авіаційним приладом, який поспіхом адаптували під нову ракету.

На гіперзвуковій швидкості відхилення цього блоку навіть на півградуса призводить до промаху на десятки кілометрів.

У листі від 18 березня 2025 року підприємство АТ "МЗП" повідомило замовнику, що серійне виробництво ГУ-503 припинено. Обладнання для його налаштування було розроблено ще на початку 1970-х років, більша частина його вийшла з ладу, а замінити техніку нічим. Тому заводи змушені збирати ракети без перевірки точності гіроскопів.

Тиск російського диктатора Володимира Путіна з вимогою дотримуватися стислих термінів змусив виробників повністю відмовитися від стандартних процедур контролю якості.

Експертиза уламків збитих ракет виявила на блоках ГУ-503 маркування 2025 року. Це доводить, що Росія так і не змогла розробити сучасну заміну радянському приладу.

Путін намагається приховати провал

Виробничий колапс змусив російську владу вигадувати виправдання промахам. У травні 2026 року ракета "Орєшнік" влучила в гаражний кооператив у Білій Церкві.

Після цього Володимир Путін на прес-конференції заявив, що ураження цивільного об’єкта нібито було навмисним - "для зручності спостереження за точністю".

Експерти наголошують, що цією заявою російський диктатор фактично визнав: ракета досі перебуває на стадії випробувань, попри його заяви про запуск серійного виробництва.