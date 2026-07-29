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В "Орєшніку" майже всі компоненти виготовляються в РФ та Білорусі, - ОП

13:59 29.07.2026 Ср
2 хв
Основна частина деталей виготовлена у 2023-24 роках, є й минулий рік
aimg Валерій Ульяненко aimg Роман Кот
В "Орєшніку" майже всі компоненти виготовляються в РФ та Білорусі, - ОП Ілюстративне фото: ракета "Орєшнік" (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У російські балістичній ракеті середньої дальності "Орєшнік" вже майже не залишилось іноземних компонентів. При цьому чимало з них виробляє Білорусь.

Як повідомляє РБК-Україна, про це радник президента з питань санкційної політики Владислав Власюк розповів журналістам.

Він показав уламки "Орєшніка" та крилатої ракети "Бандероль", а також розповів, що у балістичній ракеті налічується понад 1000 компонентів російського виробництва, ще близько 100 - білоруського.

"Основна частина виготовлена в 2023-24 роках, є 2025 рік. Тобто вони випускають прямо зараз якісь речі свої", - зазначив Власюк.

Він наголосив, що це свідчить про те, що країна-агресорка вже здатна виготовляти ці ракети практично без використання іноземних комплектуючих.

Власюк також показав, як приблизно виглядає кінетичний заряд. Елементів ураження 36 і вони, імовірно, з вольфраму.

В &quot;Орєшніку&quot; майже всі компоненти виготовляються в РФ та Білорусі, - ОПФото: компоненти ракети "Орєшнік" (Роман Кот, РБК-Україна)

В &quot;Орєшніку&quot; майже всі компоненти виготовляються в РФ та Білорусі, - ОПФото: компоненти ракети "Орєшнік" (Роман Кот, РБК-Україна)

В &quot;Орєшніку&quot; майже всі компоненти виготовляються в РФ та Білорусі, - ОП

Фото: компоненти ракети "Орєшнік" (Роман Кот, РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ракети "Орєшнік" можуть відхилятися від цілі на десятки кілометрів. Це, зокрема, пов'язували з можливими проблемами в роботі систем наведення.

Також раніше в Інституті вивчення війни (ISW) зазначали, що погрози нових ударів із застосуванням "Орєшніка" можуть бути елементом інформаційного тиску Кремля.

Зазначимо, пуски "Орєшніка" відбуваються з полігону "Капустин Яр" поблизу Казахстану за 1100 км від Києв. Місто, яке розташоване поруч, живе у бідності, розрусі та бруді.

Про те, як воно виглядає - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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Російська Федерація Білорусь Війна в Україні Ракета Орєшнік
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