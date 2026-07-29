В "Орєшніку" майже всі компоненти виготовляються в РФ та Білорусі, - ОП
У російські балістичній ракеті середньої дальності "Орєшнік" вже майже не залишилось іноземних компонентів. При цьому чимало з них виробляє Білорусь.
Як повідомляє РБК-Україна, про це радник президента з питань санкційної політики Владислав Власюк розповів журналістам.
Він показав уламки "Орєшніка" та крилатої ракети "Бандероль", а також розповів, що у балістичній ракеті налічується понад 1000 компонентів російського виробництва, ще близько 100 - білоруського.
"Основна частина виготовлена в 2023-24 роках, є 2025 рік. Тобто вони випускають прямо зараз якісь речі свої", - зазначив Власюк.
Він наголосив, що це свідчить про те, що країна-агресорка вже здатна виготовляти ці ракети практично без використання іноземних комплектуючих.
Власюк також показав, як приблизно виглядає кінетичний заряд. Елементів ураження 36 і вони, імовірно, з вольфраму.
Фото: компоненти ракети "Орєшнік" (Роман Кот, РБК-Україна)
Фото: компоненти ракети "Орєшнік" (Роман Кот, РБК-Україна)
Фото: компоненти ракети "Орєшнік" (Роман Кот, РБК-Україна)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ракети "Орєшнік" можуть відхилятися від цілі на десятки кілометрів. Це, зокрема, пов'язували з можливими проблемами в роботі систем наведення.
Також раніше в Інституті вивчення війни (ISW) зазначали, що погрози нових ударів із застосуванням "Орєшніка" можуть бути елементом інформаційного тиску Кремля.
Зазначимо, пуски "Орєшніка" відбуваються з полігону "Капустин Яр" поблизу Казахстану за 1100 км від Києв. Місто, яке розташоване поруч, живе у бідності, розрусі та бруді.
Про те, як воно виглядає - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.