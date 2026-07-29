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В "Орешнике" почти все компоненты производятся в РФ и Беларуси, - ОП

13:59 29.07.2026 Ср
2 мин
Основная часть деталей изготовлена в 2023-24 годах, есть и прошлый год
aimg Валерий Ульяненко aimg Роман Кот
В "Орешнике" почти все компоненты производятся в РФ и Беларуси, - ОП Иллюстративное фото: ракета "Орешник" (Getty Images)
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В российской баллистической ракете средней дальности "Орешник" уже почти не осталось иностранных компонентов. При этом многие из них производит Беларусь.

Как сообщает РБК-Украина, об этом советник президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк рассказал журналистам.

Он показал обломки "Орешника" и крылатой ракеты "Бандероль", а также рассказал, что в баллистической ракете насчитывается более 1000 компонентов российского производства, еще около 100 - белорусского.

"Основная часть изготовлена в 2023-24 годах, есть 2025 год. То есть они выпускают прямо сейчас какие-то вещи свои", - отметил Власюк.

Он подчеркнул, что это свидетельствует о том, что страна-агрессор уже способна производить эти ракеты практически без использования иностранных комплектующих.

Власюк также показал, как примерно выглядит кинетический заряд. Элементов поражения 36 и они, вероятно, из вольфрама.

В &quot;Орешнике&quot; почти все компоненты производятся в РФ и Беларуси, - ОПФото: компоненты ракеты "Орешник" (Роман Кот, РБК-Украина)

В &quot;Орешнике&quot; почти все компоненты производятся в РФ и Беларуси, - ОПФото: компоненты ракеты "Орешник" (Роман Кот, РБК-Украина)

В &quot;Орешнике&quot; почти все компоненты производятся в РФ и Беларуси, - ОП

Фото: компоненты ракеты "Орешник" (Роман Кот, РБК-Украина)

Напомним, ранее сообщалось, что ракеты "Орешник" могут отклоняться от цели на десятки километров. Это, в частности, связывалось с возможными проблемами в работе систем наведения.

Также ранее в Институте изучения войны (ISW) отмечали, что угрозы новых ударов с применением "Орешника" могут быть элементом информационного давления Кремля.

Отметим, пуски "Орешника" происходят с полигона "Капустин Яр" вблизи Казахстана в 1100 км от Киева. Город, расположенный рядом, живет в бедности, разрухе и грязи.

О том, как он выглядит - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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