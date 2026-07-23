Оренда злетіла на 82%: де в Україні найбільше подорожчало житло у 2026 році

У першому півріччі 2026 року український ринок нерухомості продовжив поступово відновлюватися. Найбільше зросли ціни на окремі квартири та будинки в регіонах, а попит на оренду випередив темпи подорожчання житла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Нерухомість.
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За даними аналітиків, за перші шість місяців року кількість оголошень про продаж квартир зросла на 4%, а середня кількість відгуків на одне оголошення - на 3%.
Медіанна вартість квартир у доларах за цей час збільшилася на 3% і в червні сягнула 61 090 доларів.
Найбільше подорожчали однокімнатні квартири на вторинному ринку у:
Водночас у деяких містах житло подешевшало. Найбільше ціни знизилися у:
Попри це, столиця залишається найдорожчим містом України для купівлі квартири. Після Києва за рівнем цін ідуть Ужгород та Львів.
Ціни на квартири в Україні (інфографіка: OLX Нерухомість)
У межах одного міста динаміка цін також відрізнялася.
Так, в Одесі квартири подорожчали в усіх районах приблизно на 2-4%.
У Харкові найбільше зростання зафіксували:
У Львові найвідчутніше зросли ціни у Залізничному (+12%) та Франківському (+9%) районах.
Натомість у Києві вартість житла переважно залишалася стабільною або знижувалася. Найбільше подешевшали квартири у Дніпровському районі (-10%).
Найконтрастнішою ситуація була у Дніпрі, де залежно від району ціни змінилися від +17% у Соборному районі до -22% у Шевченківському.
Інтерес до купівлі приватних будинків також зріс.
За пів року:
Попри це, медіанна вартість будинків майже не змінилася і становить 78 494 долари.
Найбільше будинки подорожчали:
Водночас найпомітніше зниження цін зафіксували:
Ціни на будинки в Україні (інфографіка: OLX Нерухомість)
На ринку довгострокової оренди квартир пропозиція дещо скоротилася. Кількість активних оголошень зменшилася на 5%, але середня кількість відгуків на одну квартиру зросла одразу на 30% - до 15,1.
На цьому тлі медіанна вартість оренди квартир по Україні підвищилася на 15%.
Найбільше за пів року подорожчала оренда однокімнатних квартир у:
Водночас у Вінниці, Житомирі та Херсоні ціни практично не змінилися.
Найдорожчим містом для оренди однокімнатної квартири залишається Ужгород.
Вартість оренди квартири (інфографіка: OLX Нерухомість)
Ще активніше зростав сегмент довгострокової оренди будинків.
За перше півріччя:
Найдорожче орендувати будинок традиційно у Києві, де медіанна ціна становить 112 026 гривень.
Вартість оренди будинків у різних регіонах України (інфографіка: OLX Нерухомість)
Найбільше ж подорожчання зафіксували:
Водночас у Луцьку, Рівному та Хмельницькому ціни майже не змінилися, а найбільше зниження відбулося у Миколаєві (-33%) та Івано-Франківську (-21%).
Керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук прогнозує, що у другому півріччі ринок залишатиметься активним, але без різких цінових стрибків.
За її словами, житло дорожчатиме поступово - приблизно в межах інфляції та через зростання вартості будівництва.
На первинному ринку квадратний метр, ймовірно, продовжить дорожчати через підвищення цін на будівельні матеріали, дефіцит кваліфікованих працівників, а також додаткові вимоги до новобудов, зокрема щодо облаштування укриттів, резервного живлення та паркінгів.
Найвищий попит на квартири очікується у Києві, Львові та Ужгороді, а сезонне пожвавлення ринку може припасти на серпень-жовтень.
У сегменті приватних будинків, за прогнозом експертки, найбільший попит матимуть будинки з автономним опаленням і резервними джерелами живлення, особливо напередодні опалювального сезону.
Щодо оренди, то восени можливе традиційне сезонне пожвавлення. Найактивнішими ринками можуть залишатися Київ, Львів, Одеса, Ужгород та Івано-Франківськ.
Водночас, як зазначають в OLX Нерухомість, одним із головних чинників підтримки попиту й надалі залишатимуться державні програми. Зокрема, "єОселя" продовжить стимулювати купівлю житла, а програми "єВідновлення" та житлові ваучери для внутрішньо переміщених осіб можуть підтримати попит на готове доступне житло.
Раніше РБК-Україна писало, що вартість оренди житла в Україні суттєво відрізняється залежно від міста та типу квартири. Водночас у низці обласних центрів різниця між орендою одно- та двокімнатного житла мінімальна, тоді як у Києві та інших містах із високим попитом за додаткову кімнату доведеться платити значно більше.
Також ми розповідали, що ринок оренди приватних будинків у Києві та передмісті залишається нерівномірним: в одних населених пунктах ціни за рік суттєво зросли, а в інших - знизилися. Водночас попит на заміське житло дедалі більше залежить не від сезонності, а від локації, вартості та характеристик будинку.