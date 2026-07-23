Оренда злетіла на 82%: де в Україні найбільше подорожчало житло у 2026 році

Головне: Динаміка цін на квартири: У першому півріччі 2026 року медіанна вартість квартири в Україні зросла на 3%.

У першому півріччі 2026 року медіанна вартість квартири в Україні зросла на 3%. Попит на будинки: Інтерес до купівлі приватних будинків зріс на 24%, проте середня ціна майже не змінилася.

Інтерес до купівлі приватних будинків зріс на 24%, проте середня ціна майже не змінилася. Стрімкий стрибок оренди: Оренда квартир у середньому подорожчала на 15%, а приватних будинків - на 29%. Найбільше зросла оренда будинків у Харкові - на 82%.

Оренда квартир у середньому подорожчала на 15%, а приватних будинків - на 29%. Найбільше зросла оренда будинків у Харкові - на 82%. Прогноз до кінця року: Восени очікується сезонне пожвавлення. Первинка помірно дорожчатиме через ціни на матеріали та дефіцит кадрів, а найбільший попит матиме житло з автономним живленням та укриттями.

Купівля квартир: де житло подорожчало найбільше

За даними аналітиків, за перші шість місяців року кількість оголошень про продаж квартир зросла на 4%, а середня кількість відгуків на одне оголошення - на 3%.

Медіанна вартість квартир у доларах за цей час збільшилася на 3% і в червні сягнула 61 090 доларів.

Найбільше подорожчали однокімнатні квартири на вторинному ринку у:

Вінниці (+11%);

Хмельницькому (+9%);

Чернівцях (+7%);

Запоріжжі (+7%).

Водночас у деяких містах житло подешевшало. Найбільше ціни знизилися у:

Херсоні (-13%);

Рівному (-4%);

Києві (-3%).

Попри це, столиця залишається найдорожчим містом України для купівлі квартири. Після Києва за рівнем цін ідуть Ужгород та Львів.



Ціни на квартири в Україні (інфографіка: OLX Нерухомість)

У великих містах ситуація різна навіть між районами

У межах одного міста динаміка цін також відрізнялася.

Так, в Одесі квартири подорожчали в усіх районах приблизно на 2-4%.

У Харкові найбільше зростання зафіксували:

в Індустріальному районі (+15%);

Слобідському (+13%);

Основ'янському (+11%).

У Львові найвідчутніше зросли ціни у Залізничному (+12%) та Франківському (+9%) районах.

Натомість у Києві вартість житла переважно залишалася стабільною або знижувалася. Найбільше подешевшали квартири у Дніпровському районі (-10%).

Найконтрастнішою ситуація була у Дніпрі, де залежно від району ціни змінилися від +17% у Соборному районі до -22% у Шевченківському.

Будинки купують активніше, але ціни змінюються по-різному

Інтерес до купівлі приватних будинків також зріс.

За пів року:

кількість оголошень збільшилася на 15%;

середня кількість відгуків на одне оголошення - на 24%.

Попри це, медіанна вартість будинків майже не змінилася і становить 78 494 долари.

Найбільше будинки подорожчали:

у Херсоні (+26%);

Тернополі (+23%);

Дніпрі (+9%);

Житомирі (+9%).

Водночас найпомітніше зниження цін зафіксували:

у Кропивницькому (-12%);

Чернігові (-12%);

Івано-Франківську (-8%);

Харкові (-8%).



Ціни на будинки в Україні (інфографіка: OLX Нерухомість)

Попит на оренду зростає швидше, ніж ціни

На ринку довгострокової оренди квартир пропозиція дещо скоротилася. Кількість активних оголошень зменшилася на 5%, але середня кількість відгуків на одну квартиру зросла одразу на 30% - до 15,1.

На цьому тлі медіанна вартість оренди квартир по Україні підвищилася на 15%.

Найбільше за пів року подорожчала оренда однокімнатних квартир у:

Харкові (+40%);

Запоріжжі (+33%);

Сумах (+27%);

Одесі (+26%);

Тернополі (+22%).

Водночас у Вінниці, Житомирі та Херсоні ціни практично не змінилися.

Найдорожчим містом для оренди однокімнатної квартири залишається Ужгород.



Вартість оренди квартири (інфографіка: OLX Нерухомість)

Оренда будинків подорожчала майже на третину

Ще активніше зростав сегмент довгострокової оренди будинків.

За перше півріччя:

кількість оголошень збільшилася на 13% ;

; кількість відгуків - на 9% ;

; медіанна вартість оренди зросла на 29% - до 45 000 гривень.

Найдорожче орендувати будинок традиційно у Києві, де медіанна ціна становить 112 026 гривень.



Вартість оренди будинків у різних регіонах України (інфографіка: OLX Нерухомість)

Найбільше ж подорожчання зафіксували:

Харків (+82%);

Тернопіль (+77%);

Дніпро (+67%).

Водночас у Луцьку, Рівному та Хмельницькому ціни майже не змінилися, а найбільше зниження відбулося у Миколаєві (-33%) та Івано-Франківську (-21%).

Чого чекати до кінця 2026 року

Керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук прогнозує, що у другому півріччі ринок залишатиметься активним, але без різких цінових стрибків.

За її словами, житло дорожчатиме поступово - приблизно в межах інфляції та через зростання вартості будівництва.

На первинному ринку квадратний метр, ймовірно, продовжить дорожчати через підвищення цін на будівельні матеріали, дефіцит кваліфікованих працівників, а також додаткові вимоги до новобудов, зокрема щодо облаштування укриттів, резервного живлення та паркінгів.

Найвищий попит на квартири очікується у Києві, Львові та Ужгороді, а сезонне пожвавлення ринку може припасти на серпень-жовтень.

У сегменті приватних будинків, за прогнозом експертки, найбільший попит матимуть будинки з автономним опаленням і резервними джерелами живлення, особливо напередодні опалювального сезону.

Щодо оренди, то восени можливе традиційне сезонне пожвавлення. Найактивнішими ринками можуть залишатися Київ, Львів, Одеса, Ужгород та Івано-Франківськ.

Водночас, як зазначають в OLX Нерухомість, одним із головних чинників підтримки попиту й надалі залишатимуться державні програми. Зокрема, "єОселя" продовжить стимулювати купівлю житла, а програми "єВідновлення" та житлові ваучери для внутрішньо переміщених осіб можуть підтримати попит на готове доступне житло.