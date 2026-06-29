ua en ru
Пн, 29 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

До 442 тисяч гривень на місяць: скільки коштує оренда будинків під Києвом і де найдорожче

06:40 29.06.2026 Пн
3 хв
У деяких містах ціни за рік помітно просіли
aimg Тетяна Веремєєва
До 442 тисяч гривень на місяць: скільки коштує оренда будинків під Києвом і де найдорожче Фото: Оренда будинку (freepik.com)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Оренда будинків у Києві та передмісті за рік переважно подорожчала, хоча ситуація залежить від конкретної локації. У деяких населених пунктах ціни зросли майже вдвічі, тоді як в інших, навпаки, стали нижчими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Нерухомість.

Головне:

  • Дорога столиця та рекордний Козин: Медіанна оренда будинку в Києві у травні 2026 року досягла 110 тисяч гривень на місяць. Абсолютним лідером за вартістю залишається Козин.
  • Аномальне подорожчання в передмісті: Найбільше ціни за рік підскочили у Білогородці - одразу на 95%.
  • Де орендувати стало дешевше: Оренда будинків подешевшала у Вишгороді, Гореничах, Ірпені та Романкові.
  • Зміна попиту: Попри літо, інтерес до будинків у Києві за рік впав на 17%.
  • Фактор сезонності слабшає: Початок літа активізував орендарів, але це майже не вплинуло на ціни у травні порівняно з квітнем.

Де найдорожчі будинки

У Києві медіанна вартість оренди будинку у травні 2026 року становила 110 тисяч гривень на місяць. Це на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільший стрибок цін зафіксували у Білогородці, де оренда подорожчала одразу на 95% - до 97 тисяч гривень. Помітно зросли ціни також у Гнідині (+75%, до 109 тисяч гривень), Гостомелі (+69%, до 70 тисяч гривень) та Чабанах (+41%, до 70 тисяч гривень).

Найдорожче орендувати будинок, як і раніше, у Козині - медіанна ціна тут досягла 442 тисяч гривень на місяць.

Водночас не всюди тенденція однакова. Наприклад, у Вишгороді оренда за рік подешевшала на 27%, у Гореничах - на 26%, в Ірпені та Романкові - на 23%, а в Броварах - на 17%.

Читайте також: Квартира біля моря на місяць: де в Європі найдешевша оренда

Попит теж змінюється нерівномірно

Попри зростання цін, інтерес до оренди будинків у Києві дещо знизився - кількість відгуків на оголошення скоротилася на 17% порівняно з минулим роком. Менше охочих орендувати будинки стало також у Ходосівці, Вишеньках, Гатному, Гнідині та Вишгороді.

Натомість у низці населених пунктів попит помітно зріс. Найбільше - у Нових Петрівцях (+75%), Чабанах (+53%), Хотянівці (+44%) та Українці (+32%).

До 442 тисяч гривень на місяць: скільки коштує оренда будинків під Києвом і де найдорожче
Ціни на оренду будинків під Києвом (інфографіка OLX Нерухомість)

Чи впливає початок літа на ринок

Аналітики зазначають, що із початком літнього сезону українці дійсно активніше шукають будинки в оренду. Однак це не означає автоматичного підвищення цін.

У травні порівняно з квітнем найбільше зріс попит у Підгірцях, Гнідині, Романкові та Ходосівці. При цьому в Києві суттєвих змін не відбулося: ціни залишилися стабільними, а кількість відгуків зросла лише на 2%.

Як зазначають в OLX Нерухомість, сьогодні ринок дедалі менше залежить від сезонності. Значно більшу роль відіграють сама локація, вартість житла та його характеристики.

Раніше РБК-Україна розповідало, як змінився попит на оренду житла в Україні. Найбільший ажіотаж спостерігається у прифронтових містах, зокрема Запоріжжі та Харкові, тоді як у Києві й Одесі інтерес до оренди знизився.

Також ми писали, як змінились попит та ціни на довгострокову оренду кімнат в Україні. Дослідження показало, що найбільше попит зріс у прифронтових регіонах, насамперед у Запорізькій та Харківській областях, тоді як у Херсонській - різко впав.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Житло Київ
Новини
Україна віддасть частину повноважень ЄС та змінить Конституцію, - Стефанчук
Україна віддасть частину повноважень ЄС та змінить Конституцію, - Стефанчук
Аналітика
"Від мобілізації відійти не можна, але підхід треба змінити": Костянтин Немічев, KRAKEN
Вероніка Марченкожурналіст "Від мобілізації відійти не можна, але підхід треба змінити": Костянтин Немічев, KRAKEN