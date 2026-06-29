До 442 тисяч гривень на місяць: скільки коштує оренда будинків під Києвом і де найдорожче
Оренда будинків у Києві та передмісті за рік переважно подорожчала, хоча ситуація залежить від конкретної локації. У деяких населених пунктах ціни зросли майже вдвічі, тоді як в інших, навпаки, стали нижчими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Нерухомість.
Головне:
- Дорога столиця та рекордний Козин: Медіанна оренда будинку в Києві у травні 2026 року досягла 110 тисяч гривень на місяць. Абсолютним лідером за вартістю залишається Козин.
- Аномальне подорожчання в передмісті: Найбільше ціни за рік підскочили у Білогородці - одразу на 95%.
- Де орендувати стало дешевше: Оренда будинків подешевшала у Вишгороді, Гореничах, Ірпені та Романкові.
- Зміна попиту: Попри літо, інтерес до будинків у Києві за рік впав на 17%.
- Фактор сезонності слабшає: Початок літа активізував орендарів, але це майже не вплинуло на ціни у травні порівняно з квітнем.
Де найдорожчі будинки
У Києві медіанна вартість оренди будинку у травні 2026 року становила 110 тисяч гривень на місяць. Це на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Найбільший стрибок цін зафіксували у Білогородці, де оренда подорожчала одразу на 95% - до 97 тисяч гривень. Помітно зросли ціни також у Гнідині (+75%, до 109 тисяч гривень), Гостомелі (+69%, до 70 тисяч гривень) та Чабанах (+41%, до 70 тисяч гривень).
Найдорожче орендувати будинок, як і раніше, у Козині - медіанна ціна тут досягла 442 тисяч гривень на місяць.
Водночас не всюди тенденція однакова. Наприклад, у Вишгороді оренда за рік подешевшала на 27%, у Гореничах - на 26%, в Ірпені та Романкові - на 23%, а в Броварах - на 17%.
Попит теж змінюється нерівномірно
Попри зростання цін, інтерес до оренди будинків у Києві дещо знизився - кількість відгуків на оголошення скоротилася на 17% порівняно з минулим роком. Менше охочих орендувати будинки стало також у Ходосівці, Вишеньках, Гатному, Гнідині та Вишгороді.
Натомість у низці населених пунктів попит помітно зріс. Найбільше - у Нових Петрівцях (+75%), Чабанах (+53%), Хотянівці (+44%) та Українці (+32%).
Ціни на оренду будинків під Києвом (інфографіка OLX Нерухомість)
Чи впливає початок літа на ринок
Аналітики зазначають, що із початком літнього сезону українці дійсно активніше шукають будинки в оренду. Однак це не означає автоматичного підвищення цін.
У травні порівняно з квітнем найбільше зріс попит у Підгірцях, Гнідині, Романкові та Ходосівці. При цьому в Києві суттєвих змін не відбулося: ціни залишилися стабільними, а кількість відгуків зросла лише на 2%.
Як зазначають в OLX Нерухомість, сьогодні ринок дедалі менше залежить від сезонності. Значно більшу роль відіграють сама локація, вартість житла та його характеристики.
Раніше РБК-Україна розповідало, як змінився попит на оренду житла в Україні. Найбільший ажіотаж спостерігається у прифронтових містах, зокрема Запоріжжі та Харкові, тоді як у Києві й Одесі інтерес до оренди знизився.
Також ми писали, як змінились попит та ціни на довгострокову оренду кімнат в Україні. Дослідження показало, що найбільше попит зріс у прифронтових регіонах, насамперед у Запорізькій та Харківській областях, тоді як у Херсонській - різко впав.