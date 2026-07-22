Між "австрійським люксом" і новобудовою: скільки коштує оренда у Львові та де найвищі ціни

Вартість оренди житла у Львові демонструє впевнене зростання, а частка витрат на житло у сімейному бюджеті досягає критичних позначок.

РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, скільки зараз коштує оренда житла у Львові.

Головне: Стрімке подорожчання: За останній рік вартість оренди у Львові зросла на 24-28% у всіх сегментах житла.

За останній рік вартість оренди у Львові зросла на 24-28% у всіх сегментах житла. Цінові рекорди: Вартість оренди однокімнатних квартир у Львові сягнула 22 400 грн, що є найвищим показником в Україні, обігнавши Київ та зрівнявшись із Ужгородом.

Вартість оренди однокімнатних квартир у Львові сягнула 22 400 грн, що є найвищим показником в Україні, обігнавши Київ та зрівнявшись із Ужгородом. Навантаження на бюджет: Оренда перетворилася на домінуючу статтю витрат: орендарі однокімнатних квартир віддають 69% медіанної зарплати, двокімнатних - 83%, а трикімнатних - майже 96%.

Оренда перетворилася на домінуючу статтю витрат: орендарі однокімнатних квартир віддають 69% медіанної зарплати, двокімнатних - 83%, а трикімнатних - майже 96%. Розрив цін: Оренда двокімнатної квартири в новобудові після 2010 року коштує 33 000 грн, тоді як аналогічне житло в "австрійському люксі" обійдеться у 24 000 грн, а в радянських проєктах - у 17 000 грн.

Цифри, що вражають: ринок за рік додав чверть вартості

За останній рік ринок оренди у Львові подорожчав у всіх сегментах. Найбільше "додали" в ціні однокімнатні квартири - їхня медіанна вартість зросла на 28%.

Зараз зняти 1-кімнатну квартиру в середньому коштує 22 400 грн. Ціна у Львові обігнала Київ та зрівнялась із Ужгородом - це найвищі показник в Україні.

Двокімнатні квартири подорожчали на 27% (медіанна ціна - 27 000 грн), а трикімнатні - на 24% (медіанна ціна - 31 000 грн). Фактично, за рік орендарі стали платити на 24-28% більше за той самий квадратний метр.

Середня вартість оренди будинку на 100 кв - 40 300 грн в місяць.

Район має значення: де найдорожче

Ціни на оренду суттєво варіюються залежно від району. Шевченківський район зараз утримує лідерство за вартістю як однокімнатних (24 600 грн), так і двокімнатних (31 400 грн) квартир.

Водночас Галицький район, попри свій центральний статус, пропонує порівняно доступніші варіанти для однокімнатних помешкань - близько 18 000 грн.

Медіанні ціни оренди за районами:

Шевченківський: однокімнатні - 24 600 гривень; двокімнатні - 31 400 гривень;

Залізничний: однокімнатні - 22 400 гривень, двокімнатні - 24 600 гривень;

Франківський: однокімнатні - 22 400 гривень, двокімнатні - 26 000 гривень;

Сихівський: однокімнтані - 22 400 гривень; двокімнатні - 26 900 гривень;

Личаківський: однокімнатні - 20 200 гривень; двокімнатні - 24 600 гривень;

Галицький: однокімнатні -18 000 гривень; двокімнатні - 24 600 гривень.

Життя "за межею" зарплати: скільки львів'яни віддають за дах над головою

Найбільш тривожним показником залишається співвідношення орендної плати до рівня заробітних плат. Згідно з даними, у липні 2026 року медіанний відсоток зарплати, що йде на оренду, для 1-кімнатних квартир складає 69%.

Ще складніша ситуація з більшим житлом. Для оренди 2-кімнатної квартири потрібно віддати близько 83% медіанної заробітної плати, а для 3-кімнатної - майже всю зарплату, близько 96%.

Це свідчить про те, що для багатьох сімей у Львові оренда перетворилася на домінуючу статтю витрат, яка майже повністю поглинає доходи.

"Львів протягом усього періоду повномасштабного вторгнення демонструє найбільш стабільне зростання цін. Дорожчає не лише оренда, на вторинному ринку вартість однокімнатних квартир протягом року зросла на 11%, а "квадрат у новобудовах" на 14%", - розповіла у коментарі РБК-Україна керівниця "ЛУН Статистики" Людмила Кірюхіна.

Новобудови проти "житла з історією": за що ми платимо

Вартість оренди також радикально залежить від віку будинку. Орендарі готові переплачувати за нові проєкти, що відповідають сучасним стандартам комфорту.

Так, медіанна ціна за 2-кімнатну квартиру в новобудовах (після 2010 року) сягає 33 000 грн. Для порівняння, аналогічне житло в "австрійському люксі" обійдеться у 24 000 грн, а в радянських типових проєктах - у 17 000 грн.

Ціни на ринку оренди у Львові (інфографіка ЛУН)

Зрештою, ринок оренди у Львові в середині 2026 року демонструє високий рівень "перегріву". Попит залишається вищим за пропозицію, а орендарі змушені вибирати між комфортними умовами новобудов та фінансовим виживанням у старішому житловому фонді.