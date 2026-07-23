Аренда взлетела на 82%: где в Украине больше подорожало жилье в 2026 году

Главное: Динамика цен на квартиры: В первом полугодии 2026 года медианная стоимость квартиры в Украине выросла на 3%.

В первом полугодии 2026 года медианная стоимость квартиры в Украине выросла на 3%. Спрос на дома: Интерес к покупке частных домов вырос на 24%, однако средняя цена почти не изменилась.

Интерес к покупке частных домов вырос на 24%, однако средняя цена почти не изменилась. Стремительный скачок аренды: Аренда квартир в среднем подорожала на 15%, а частных домов - на 29%. Больше всего возросла аренда домов в Харькове - на 82%.

Аренда квартир в среднем подорожала на 15%, а частных домов - на 29%. Больше всего возросла аренда домов в Харькове - на 82%. Прогноз к концу года: Осенью ожидается сезонное оживление. Первинка будет умеренно дорожать из-за цен на материалы и дефицит кадров, а наибольший спрос будет иметь жилье с автономным питанием и укрытиями.

Покупка квартир: где жилье подорожало больше всего

По данным аналитиков, за первые шесть месяцев года количество объявлений о продаже квартир выросло на 4%, а среднее количество отзывов на одно объявление - на 3%.

Медианная стоимость квартир в долларах за это время увеличилась на 3% и в июне достигла 61 090 долларов.

Больше всего подорожали однокомнатные квартиры на вторичном рынке в:

Виннице (+11%);

Хмельницком (+9%);

Черновцах (+7%);

Запорожье (+7%).

В то же время в некоторых городах жилье подешевело. Больше всего цены снизились в:

Херсоне (-13%);

Ровно (-4%);

Киеве (-3%).

Тем не менее, столица остается самым дорогим городом Украины для покупки квартиры. После Киева по уровню цен идут Ужгород и Львов.



Цены на квартиры в Украине (инфографика: OLX Недвижимость)

В больших городах ситуация разная даже между районами

В пределах одного города динамика цен также отличалась.

Так, в Одессе квартиры подорожали во всех районах примерно на 2-4%.

В Харькове наибольший рост зафиксировали:

в Индустриальном районе (+15%);

Слободском (+13%);

Основянском (+11%).

Во Львове наиболее ощутимо выросли цены в Железнодорожном (+12%) и Франковском (+9%) районах.

В Киеве же стоимость жилья преимущественно оставалась стабильной или снижалась. Больше всего подешевели квартиры в Днепровском районе (-10%).

Самая контрастная ситуация была в Днепре, где в зависимости от района цены изменились от +17% в Соборном районе до -22% в Шевченковском.

Дома покупают активнее, но цены меняются по-разному

Интерес к покупке частных домов также возрос.

В течение полгода:

количество объявлений увеличилось на 15%;

среднее количество отзывов на одно объявление - на 24%.

Несмотря на это, медианная стоимость домов почти не изменилась и составляет 78 494 доллара.

Больше всего дома подорожали :

в Херсоне (+26%);

Тернополе (+23%);

Днепре (+9%);

Житомире (+9%).

В то же время наиболее заметное снижение цен зафиксировали:

в Кропивницком (-12%);

Чернигове (-12%);

Ивано-Франковске (-8%);

Харькове (-8%).



Цены на дома в Украине (инфографика: OLX Недвижимость)

Спрос на аренду растет быстрее, чем цены

На рынке долгосрочной аренды квартир предложение несколько сократилось. Количество активных объявлений уменьшилось на 5%, но среднее количество отзывов на одну квартиру выросло сразу на 30% - до 15,1.

На этом фоне медианная стоимость аренды квартир по Украине выросла на 15%.

Больше всего за полгода подорожала аренда однокомнатных квартир в:

Харькове (+40%);

Запорожье (+33%);

Сумах (+27%);

Одессе (+26%);

Тернополе (+22%).

В то же время в Виннице, Житомире и Херсоне цены практически не изменились.

Самым дорогим городом для аренды однокомнатной квартиры остается Ужгород .



Стоимость аренды квартиры (инфографика: OLX Недвижимость)

Аренда домов подорожала почти на треть

Еще активнее рос сегмент долгосрочной аренды домов.

За первое полугодие:

количество объявлений увеличилось на 13% ;

; количество отзывов - на 9% ;

; медианная стоимость аренды выросла на 29% - до 45 000 гривен.

Дороже всего арендовать дом традиционно в Киеве, где медианная цена составляет 112 026 гривен.



Стоимость аренды домов в разных регионах Украины (инфографика: OLX Недвижимость)

Самое большое подорожание зафиксировали:

Харьков (+82%);

Тернополь (+77%);

Днепр (+67%).

В то же время, в Луцке, Ровно и Хмельницком цены почти не изменились, а наибольшее снижение произошло в Николаеве (-33%) и Ивано-Франковске (-21%).

Чего ждать до конца 2026 года

Руководитель сектора развития продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук прогнозирует, что во втором полугодии рынок будет оставаться активным, но без резких ценовых скачков.

По ее словам, жилье будет дорожать постепенно - примерно в пределах инфляции и из-за роста стоимости строительства.

На первичном рынке квадратный метр, вероятно, продолжит дорожать из-за повышения цен на строительные материалы, дефицита квалифицированных работников, а также дополнительных требований к новостройкам, в частности по обустройству укрытий, резервному питанию и паркингам.

Самый высокий спрос на квартиры ожидается в Киеве, Львове и Ужгороде, а сезонное оживление рынка может прийтись на август-октябрь.

В сегменте частных домов, по прогнозу экспертки, наибольшим спросом будут пользоваться дома с автономным отоплением и резервными источниками питания, особенно накануне отопительного сезона.

Что касается аренды, то осенью возможно традиционное сезонное оживление. Самыми активными рынками могут оставаться Киев, Львов, Одесса, Ужгород и Ивано-Франковск.

В то же время, как отмечают в OLX Недвижимость, одним из главных факторов поддержки спроса будут и дальше оставаться государственные программы. В частности, "єОселя" продолжит стимулировать покупку жилья, а программы "єВідновленн" и жилищные ваучеры для внутренне перемещенных лиц могут поддержать спрос на готовое доступное жилье.