Аренда взлетела на 82%: где в Украине больше подорожало жилье в 2026 году

В первом полугодии 2026 года украинский рынок недвижимости продолжил постепенно восстанавливаться. Больше всего выросли цены на отдельные квартиры и дома в регионах, а спрос на аренду опередил темпы удорожания жилья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Недвижимость.
Главное:
По данным аналитиков, за первые шесть месяцев года количество объявлений о продаже квартир выросло на 4%, а среднее количество отзывов на одно объявление - на 3%.
Медианная стоимость квартир в долларах за это время увеличилась на 3% и в июне достигла 61 090 долларов.
Больше всего подорожали однокомнатные квартиры на вторичном рынке в:
В то же время в некоторых городах жилье подешевело. Больше всего цены снизились в:
Тем не менее, столица остается самым дорогим городом Украины для покупки квартиры. После Киева по уровню цен идут Ужгород и Львов.
Цены на квартиры в Украине (инфографика: OLX Недвижимость)
В пределах одного города динамика цен также отличалась.
Так, в Одессе квартиры подорожали во всех районах примерно на 2-4%.
В Харькове наибольший рост зафиксировали:
Во Львове наиболее ощутимо выросли цены в Железнодорожном (+12%) и Франковском (+9%) районах.
В Киеве же стоимость жилья преимущественно оставалась стабильной или снижалась. Больше всего подешевели квартиры в Днепровском районе (-10%).
Самая контрастная ситуация была в Днепре, где в зависимости от района цены изменились от +17% в Соборном районе до -22% в Шевченковском.
Интерес к покупке частных домов также возрос.
В течение полгода:
Несмотря на это, медианная стоимость домов почти не изменилась и составляет 78 494 доллара.
Больше всего дома подорожали :
В то же время наиболее заметное снижение цен зафиксировали:
Цены на дома в Украине (инфографика: OLX Недвижимость)
На рынке долгосрочной аренды квартир предложение несколько сократилось. Количество активных объявлений уменьшилось на 5%, но среднее количество отзывов на одну квартиру выросло сразу на 30% - до 15,1.
На этом фоне медианная стоимость аренды квартир по Украине выросла на 15%.
Больше всего за полгода подорожала аренда однокомнатных квартир в:
В то же время в Виннице, Житомире и Херсоне цены практически не изменились.
Самым дорогим городом для аренды однокомнатной квартиры остается Ужгород .
Стоимость аренды квартиры (инфографика: OLX Недвижимость)
Еще активнее рос сегмент долгосрочной аренды домов.
За первое полугодие:
Дороже всего арендовать дом традиционно в Киеве, где медианная цена составляет 112 026 гривен.
Стоимость аренды домов в разных регионах Украины (инфографика: OLX Недвижимость)
Самое большое подорожание зафиксировали:
В то же время, в Луцке, Ровно и Хмельницком цены почти не изменились, а наибольшее снижение произошло в Николаеве (-33%) и Ивано-Франковске (-21%).
Руководитель сектора развития продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук прогнозирует, что во втором полугодии рынок будет оставаться активным, но без резких ценовых скачков.
По ее словам, жилье будет дорожать постепенно - примерно в пределах инфляции и из-за роста стоимости строительства.
На первичном рынке квадратный метр, вероятно, продолжит дорожать из-за повышения цен на строительные материалы, дефицита квалифицированных работников, а также дополнительных требований к новостройкам, в частности по обустройству укрытий, резервному питанию и паркингам.
Самый высокий спрос на квартиры ожидается в Киеве, Львове и Ужгороде, а сезонное оживление рынка может прийтись на август-октябрь.
В сегменте частных домов, по прогнозу экспертки, наибольшим спросом будут пользоваться дома с автономным отоплением и резервными источниками питания, особенно накануне отопительного сезона.
Что касается аренды, то осенью возможно традиционное сезонное оживление. Самыми активными рынками могут оставаться Киев, Львов, Одесса, Ужгород и Ивано-Франковск.
В то же время, как отмечают в OLX Недвижимость, одним из главных факторов поддержки спроса будут и дальше оставаться государственные программы. В частности, "єОселя" продолжит стимулировать покупку жилья, а программы "єВідновленн" и жилищные ваучеры для внутренне перемещенных лиц могут поддержать спрос на готовое доступное жилье.
Ранее РБК-Украина писало, что стоимость аренды жилья в Украине значительно отличается в зависимости от города и типа квартиры. В то же время в ряде областных центров разница между арендой одно- и двухкомнатного жилья минимальна, тогда как в Киеве и других городах с высоким спросом за дополнительную комнату придется платить гораздо больше.
Также мы рассказывали, что рынок аренды частных домов в Киеве и пригороде остается неравномерным: в одних населенных пунктах цены за год существенно выросли, а в других - снизились. В то же время, спрос на загородное жилье все больше зависит не от сезонности, а от локации, стоимости и характеристик дома.