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Вартість однакова: у яких містах двокімнатні квартири здають за ціною однокімнатних

06:40 14.07.2026 Вт
3 хв
Названі міста, у яких найдорожче орендувати двокімнатні квартири
aimg Тетяна Веремєєва
Вартість однакова: у яких містах двокімнатні квартири здають за ціною однокімнатних Фото: Оренда квартири (freepik.com)
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У більшості українських міст двокімнатні квартири коштують дорожче за однокімнатні. Однак у деяких обласних центрах різниця в орендній платі майже відсутня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Нерухомість.

Головне:

  • Аномалія ринку: У деяких обласних центрах України вартість оренди одно- та двокімнатних квартир майже зрівнялася.
  • Де друга кімната безкоштовна: У Полтаві та Чернігові зафіксовано абсолютний паритет - медіанна оренда обох типів квартир коштує однаково.
  • Мінімальна доплата: Лише в одну тисячу гривень обійдеться додаткова кімната орендарям у Рівному, Сумах та Херсоні.
  • Найбільший ціновий розрив: Найдорожче переїзд у двокімнатну квартиру коштуватиме у Києві, де різниця з однокімнатною сягає майже 14 тисяч гривень.
  • Поради для планування: У містах із помірними цінами вигідніше орендувати двокімнатні квартири. Водночас у мегаполісах та містах із надвисоким попитом однокімнатне житло залишається єдиним способом суттєво заощадити на оренді.

Де друга кімната майже нічого не коштує

За даними платформи, у червні 2026 року найменша різниця між вартістю оренди однокімнатних і двокімнатних квартир зафіксована у Полтаві, Чернігові та Луцьку.

Так, у Полтаві медіанна вартість оренди як однокімнатної, так і двокімнатної квартири становить 12 тисяч гривень на місяць.

У Чернігові обидва типи житла також коштують однаково - по 8 тисяч гривень.

У Луцьку різниця становить лише 500 гривень: однокімнатну квартиру можна орендувати за 14,5 тисячі гривень, а двокімнатну - за 15 тисяч гривень.

Ще в кількох містах друга кімната обійдеться лише на тисячу гривень дорожче:

  • Рівне - 13 тисяч гривень проти 12 тисяч гривень;
  • Суми - 8 тисяч гривень проти 7 тисяч гривень;
  • Херсон - 5 тисяч гривень проти 4 тисяч гривень.

У Вінниці, Хмельницькому, Житомирі та Запоріжжі різниця становить близько двох тисяч гривень на місяць.

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Де за двокімнатну доведеться платити значно більше

У низці міст доплата за другу кімнату вже відчутніша.

Наприклад, у Тернополі двокімнатна квартира коштує 15,5 тисячі гривень проти 13,45 тисячі гривень за однокімнатну, у Черкасах - 14 тисяч гривень проти 11,85 тисячі гривень, а в Одесі та Дніпрі - по 16 тисяч гривень проти 12 тисяч гривень.

Ще більший розрив зафіксували у Львові, Харкові та Чернівцях.

Найдорожче додаткова кімната обходиться у Києві та Ужгороді. У столиці медіанна вартість оренди двокімнатної квартири становить 30,85 тисячі гривень на місяць, тоді як однокімнатної - 17 тисяч гривень. Різниця сягає майже 14 тисяч гривень.

В Ужгороді оренда двокімнатної квартири коштує 31,4 тисячі гривень, що на 9,25 тисячі гривень більше, ніж однокімнатної (22,15 тисячі гривень).

Чому це важливо

Аналітики зазначають, що в частині обласних центрів різниця між орендою одно- та двокімнатного житла настільки незначна, що орендарям варто розглядати просторіші квартири, якщо вони вписуються в бюджет.

Водночас у містах із високим попитом на житло, насамперед у Києві та Ужгороді, однокімнатні квартири залишаються найбільш доступним варіантом для тих, хто хоче заощадити на оренді.

Раніше РБК-Україна розповідало, що за останній рік оренда будинків у Києві та більшості населених пунктів передмістя подорожчала, хоча в окремих локаціях ціни, навпаки, знизилися. Аналітики також зафіксували зміни в попиті на оренду та зазначили, що нині ринок дедалі менше залежить від сезонності, а більше - від розташування та характеристик житла.

Також ми писали, що оренда однокімнатних квартир в Україні найдорожча в західних областях і Києві, тоді як найнижчі ціни залишаються у прифронтових містах.

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