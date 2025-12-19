Орел, Тольятті, Ростов: російські міста вночі зазнали ударів, вони частково знеструмлені

Ростов-на-Дону

Вночі очевидці писали, що місто, ймовірно, атакували невідомі ракети.

Місцеві жителі нарахували два ракетні удари. Перша ракета, за їхньою версією, вразила ТЕЦ, друга – трансформаторне обладнання.

Місцеві мешканці знімали і викладали в пабліки момент гучного вибуху і заграви в небі.

Губернатор Ростовської області пізніше написав, що міста і райони регіону цієї ночі "знову зазнали повітряної атаки". За його словами, наслідки атаки відчули у Ростові, Таганрозі, Куйбишевському, Матвєєво-Курганському, Родіоново-Несвітайському районах.

Губернатор визнав, що в кількох населених пунктах пошкоджено цивільні об'єкти. У Ростові через обрив високовольтної ЛЕП від енергопостачання відключено житлові будинки.

Орел

Жителі російсього Орла також скаржились на невідомі ракети, які атакують місцеву ТЕЦ.

Момент влучання також потрапив на відео.

Атаку на Орел підтвердив губернатор регіону. Він зазначив, що внаслідок ворожої атаки отримано пошкодження об'єкта комунальної інфраструктури міста; ведуться ремонтні роботи, у зв'язку з чим можливі короткочасні обмеження тепло- та енергопостачання та гарячої води в одному з районів міста.

Тольятті

Тольятті Самарської область, за версією місцевих мешканців, атакували невідомі дрони.

Пізніше на відео очевидців з'явились кадри пожежі на підприємстві "Тольяттіазот".

Це один із найбільших хімічних заводів Росії та один із найбільших виробників аміаку у світі. Підприємство є стратегічно важливим для російської хімічної промисловості та експорту добрив.