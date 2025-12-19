Орел, Тольятти, Ростов: российские города ночью подверглись ударам, они частично обесточены

Ростов-на-Дону

Ночью очевидцы писали, что город, вероятно, атаковали неизвестные ракеты.

Местные жители насчитали два ракетных удара. Первая ракета, по их версии, поразила ТЭЦ, вторая - трансформаторное оборудование.

Местные жители снимали и выкладывали в паблики момент громкого взрыва и зарева в небе.

Губернатор Ростовской области позже написал, что города и районы региона этой ночью "снова подверглись воздушной атаке". По его словам, последствия атаки ощутили в Ростове, Таганроге, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несвитайском районах.

Губернатор признал, что в нескольких населенных пунктах повреждены гражданские объекты. В Ростове из-за обрыва высоковольтной ЛЭП от энергоснабжения отключены жилые дома.

Орел

Жители российского Орла также жаловались на неизвестные ракеты, которые атакуют местную ТЭЦ.

Момент попадания также попал на видео.

Атаку на Орел подтвердил губернатор региона. Он отметил, что в результате вражеской атаки получено повреждение объекта коммунальной инфраструктуры города; ведутся ремонтные работы, в связи с чем возможны кратковременные ограничения тепло- и энергоснабжения и горячей воды в одном из районов города.

Тольятти

Тольятти Самарской область, по версии местных жителей, атаковали неизвестные дроны.

Позже на видео очевидцев появились кадры пожара на предприятии "Тольяттиазот".

Это один из крупнейших химических заводов России и один из крупнейших производителей аммиака в мире. Предприятие является стратегически важным для российской химической промышленности и экспорта удобрений.