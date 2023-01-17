В ОРДО знайшли "винних" в загибелі мобілізованих у Макіївці, - розвідка

В так званій "ДНР" провели спецнараду через удар ЗСУ по місцю розташування мобілізованих у окупованій Макіївці Донецькій області 31 грудня та знайшли "винних" у інциденті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.
"В ролі "цапів-відбувайлів" виступили "заступник начальника РОВД" Макіївки та ще 7 "народних міліціонерів", - розповіли розвідники.
Як розповідають в ГУР, їх вже заарештовано.
"Всім висунуто офіційне звинувачення у "халатному ставленні до функціональних обов’язків", - додали в ГУР.
За даними розвідки, їх не будуть довго утримувати в місцях позбавлення волі, а направлять "для виконання завдань" на блокпости в районі населених пунктів Опитне та Майорськ.
Нагадаємо, що 31 грудня 2022 року українські військові завдали удару по району зосередження окупантів в ПТУ в Макіївці.
Міноборони Росії визнало, що у Макіївці загинули десятки російських солдатів. Втім, реальні втрати росіян можуть бути набагато більшими. Зокрема, в ЗМІ називають інцидент у Макіївці як одну з найбільших втрат РФ з початку війни.
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