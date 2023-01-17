UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В ОРДО знайшли "винних" в загибелі мобілізованих у Макіївці, - розвідка

Фото: в ОРДО знайшли "винних" в загибелі мобілізованих у Макіївці (twitter.com/Hugo_StiglitzUA)
Автор: Наталія Гурковська

В так званій "ДНР" провели спецнараду через удар ЗСУ по місцю розташування мобілізованих у окупованій Макіївці Донецькій області 31 грудня та знайшли "винних" у інциденті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

"В ролі "цапів-відбувайлів" виступили "заступник начальника РОВД" Макіївки та ще 7 "народних міліціонерів", - розповіли розвідники.

Як розповідають в ГУР, їх вже заарештовано.

"Всім висунуто офіційне звинувачення у "халатному ставленні до функціональних обов’язків", - додали в ГУР.

За даними розвідки, їх не будуть довго утримувати в місцях позбавлення волі, а направлять "для виконання завдань" на блокпости в районі населених пунктів Опитне та Майорськ.

Нагадаємо, що 31 грудня 2022 року українські військові завдали удару по району зосередження окупантів в ПТУ в Макіївці.

Міноборони Росії визнало, що у Макіївці загинули десятки російських солдатів. Втім, реальні втрати росіян можуть бути набагато більшими. Зокрема, в ЗМІ називають інцидент у Макіївці як одну з найбільших втрат РФ з початку війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МакіївкаОбстріл