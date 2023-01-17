RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ОРДО нашли "виновных" в гибели мобилизованных в Макеевке, - разведка

Фото: в ОРДО нашли "виновных" в гибели мобилизованных в Макеевке (twitter.com/Hugo_StiglitzUA)
Автор: Наталия Гурковская

В так называемой "ДНР" провели спецсовещание из-за удара ВСУ по месту расположения мобилизованных в оккупированной Макеевке Донецкой области 31 декабря и нашли "виновных" в инциденте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

"В роли "козлов отпущения" выступили "заместитель начальника РОВД" Макеевки и еще 7 "народных милиционеров", - рассказали разведчики.

Как рассказывают в ГУР, они уже арестованы.

"Всем выдвинуто официальное обвинение в "халатном отношении к функциональным обязанностям", - добавили в ГУР.

По данным разведки, их не будут долго содержать в местах лишения свободы, а направят "для выполнения задач" на блокпосты в районе населенных пунктов Опытное и Майорск.

Напомним, 31 декабря 2022 года украинские военные нанесли удар по району сосредоточения оккупантов в ПТУ в Макеевке.

Минобороны России признало, что в Макеевке погибли десятки российских солдат. Впрочем, реальные потери россиян могут быть гораздо больше. В частности, в СМИ называют инцидент в Макеевке как один из самых больших потерь РФ с начала войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МакеевкаОбстріл