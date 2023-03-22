Ордер на арешт Путіна змінив правила: Подоляк закликав протестні рухи в Росії діяти

Ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна від Міжнародного кримінального суду окреслив нову позицію. Наразі настав найкращий час для дій протестних рухів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Потенційні "протестні рухи" в РФ повинні розуміти, що зараз найкращий час для дій. Ордер МКС окреслив нову позицію: Путін є воєнним злочинцем і тому не має жодної легітимності. Всі його дії проти протесту є додатковими злочинами з відповідними наслідками", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Подоляка, будь-які спроби "заморозити" війну в Україні стануть ерозією на глобальній безпеці. Зокрема, радник голови Офісу президента закликав іноземні ЗМІ не називати "евакуацією" й тим паче "порятунком" вивезення українських дітей до Росії.

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