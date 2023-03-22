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Ордер на арест Путина изменил правила: Подоляк призвал протестные движения в России действовать

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Среда 22 марта 2023 12:29
Ордер на арест Путина изменил правила: Подоляк призвал протестные движения в России действовать Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Ордер на арест российского диктатора Владимира Путина от Международного уголовного суда очертил новую позицию. Настало самое лучшее время для действий протестных движений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Потенциальные "протестные движения" в РФ должны понимать, что сейчас лучшее время для действий. Ордер МКС очертил новую позицию: Путин является военным преступником и потому не имеет никакой легитимности. Все его действия против протеста являются дополнительными преступлениями с соответствующими последствиями", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Подоляка, любые попытки "заморозить" войну в Украине станут эрозией глобальной безопасности. В частности, советник главы Офиса президента призвал иностранные СМИ не называть "эвакуацией" и тем более "спасением" вывоза украинских детей в Россию.

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