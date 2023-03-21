Ерозія для глобальної безпеки. Подоляк закликав припинити спроби "заморозити війну"

Будь-які спроби "заморозити" війну на території України будуть ерозією на глобальній безпеці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Будь-які спроби "заморозити конфлікт", затягнути його, "припинити вогонь" означатимуть одне - незавершену війну, що тліє в серці Європи, і постійну ерозію основ глобальної безпеки. Зробіть правильні висновки і не використовуйте слово "мир" в ру-інтересах", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Подоляк нещодавно описав "досягнення" російського диктатора Володимира Путіна з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

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