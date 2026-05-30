UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Орбану шукають "тепле місце" в ООН, щоб сховати від суду, - ЗМІ

19:55 30.05.2026 Сб
2 хв
За планом стоять не лише США, є ще один впливовий союзник
aimg Валерія Абабіна
Фото: екскерівник Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)

У середовищі американського руху MAGA обговорюють сценарій, за яким екскерівник Угорщини Віктор Орбан міг би отримати високу посаду в Організації Об'єднаних Націй. Ключова мета - дипломатичний імунітет, який давала б така позиція.

За даними кількох джерел із дипломатичними зв'язками, ідея полягає в тому, щоб забезпечити Орбану високу посаду в ООН. Конкретний портфель при цьому вважається другорядним - вирішальне значення має саме імунітет, який отримає призначений на високий пост.

Його обсяг залежатиме від рівня посади. Згідно з Конвенцією ООН про привілеї та імунітети 1946 року, повний дипломатичний імунітет, рівнозначний послівському, мають лише генеральний секретар, його заступники та помічники, а також керівники спеціалізованих установ.

Такий захист поширюється практично на всі юридичні процеси, включно з кримінальним переслідуванням, і стосується також подружжя та неповнолітніх дітей.

Посадовці нижчого рангу користуються вужчим функціональним імунітетом - лише за дії, вчинені в межах їхніх службових обов'язків.

За словами одного з джерел, окрім можливої підтримки США, Орбан міг би розраховувати й на президента Аргентини Хав'єра Мілея.

Ця деталь має значення, бо перегони за крісло генсека ООН після Антоніу Гутерреша вже почалися, а нинішнім фаворитом називають аргентинця Рафаеля Гроссі, голову МАГАТЕ.

Видання також зазначає, що дочка та зять Орбана вже переїхали до Нью-Йорка, створивши готову сімейну базу.

За інформацією джерел, близьких до експрем'єра, якщо політична ситуація в Будапешті стане надто гострою, Орбан може затриматися у США надовго, а посада в ООН дала б йому зручний вихід - без потреби просити політичного притулку для боротьби з екстрадицією.

Наголошується, що цей сценарій перебуває на дуже ранній стадії й може зірватися - наприклад, якщо стане публічним зарано.

Нагадаємо, на парламентських виборах 12 квітня 2026 року Віктор Орбан програв після 16 років при владі, а уряд очолив лідер партії "Тиса" Петер Мадяр.

Новий прем'єр запросив прокурорів ЄС для розслідування корупції часів Орбана. Згодом в Угорщині запропонували обмежити прем'єрство вісьмома роками, щоб Орбан не зміг повернутися до влади.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі: