RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Орбану ищут "теплое место" в ООН, чтобы спрятать от суда, - СМИ

19:55 30.05.2026 Сб
2 мин
За планом стоят не только США, есть еще один влиятельный союзник
aimg Валерия Абабина
Фото: экс-руководитель Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)

В среде американского движения MAGA обсуждают сценарий, по которому экс-руководитель Венгрии Виктор Орбан мог бы получить высокую должность в Организации Объединенных Наций. Ключевая цель - дипломатический иммунитет, который давала бы такая позиция.

По данным нескольких источников с дипломатическими связями, идея заключается в том, чтобы обеспечить Орбану высокую должность в ООН. Конкретный портфель при этом считается второстепенным - решающее значение имеет именно иммунитет, который получит назначенный на высокий пост.

Его объем будет зависеть от уровня должности. Согласно Конвенции ООН о привилегиях и иммунитетах 1946 года, полный дипломатический иммунитет, равнозначный посольскому, имеют только генеральный секретарь, его заместители и помощники, а также руководители специализированных учреждений.

Такая защита распространяется практически на все юридические процессы, включая уголовное преследование, и касается также супругов и несовершеннолетних детей.

Чиновники низшего ранга пользуются более узким функциональным иммунитетом - только за действия, совершенные в рамках их служебных обязанностей.

По словам одного из источников, кроме возможной поддержки США, Орбан мог бы рассчитывать и на президента Аргентины Хавьера Милея.

Эта деталь имеет значение, потому что гонка за кресло генсека ООН после Антониу Гутерреша уже началась, а нынешним фаворитом называют аргентинца Рафаэля Гросси, главу МАГАТЭ.

Издание также отмечает, что дочь и зять Орбана уже переехали в Нью-Йорк, создав готовую семейную базу.

По информации источников, близких к экс-премьеру, если политическая ситуация в Будапеште станет слишком острой, Орбан может задержаться в США надолго, а должность в ООН дала бы ему удобный выход - без необходимости просить политического убежища для борьбы с экстрадицией.

Отмечается, что этот сценарий находится на очень ранней стадии и может сорваться - например, если станет публичным слишком рано.

Напомним, на парламентских выборах 12 апреля 2026 года Виктор Орбан проиграл после 16 лет у власти, а правительство возглавил лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр.

Новый премьер пригласил прокуроров ЕС для расследования коррупции времен Орбана. Впоследствии в Венгрии предложили ограничить премьерство восемью годами, чтобы Орбан не смог вернуться к власти.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме: