Орбану хочуть назавжди заблокувати повернення до влади в Угорщині

13:53 21.05.2026 Чт
Що придумала нова влада країни?
Ірина Глухова
Фото: Віктор Орбан (Getty Images)
Керівна партія "Тиса" подала парламенту Угорщини проєкт конституційної поправки. Головна норма - прем'єр-міністр не може обіймати посаду понад вісім років.

Про це повідомляє РБК-Україна з з посиланням на Reuters.

Прем’єр-міністр Петер Мадяр, який після квітневих виборів усунув від влади Віктора Орбана після 16 років правління, заявив, що має достатню парламентську більшість для скасування та перегляду законів, ухвалених "Фідес", зокрема й конституційних змін, із метою відновлення системи демократичних стримувань і противаг.

Згідно з проєктом поправки, оприлюдненим на сайті парламенту, особи, які раніше обіймали посаду прем’єр-міністра щонайменше вісім років, не зможуть повторно бути обрані на цю посаду. Обмеження поширюється на період після 2 травня 1990 року.

Також передбачається, що прем’єр-міністр має залишити посаду після двох термінів або восьми років перебування на посаді.

Ця поправка також відкриває шлях до розпуску Управління захисту суверенітету - органу, створеного Орбаном у 2023 році, який складав списки ЗМІ, що вважалися "загрозою" для суверенітету Угорщини.

Згідно з цим законопроектом, уряд Угорщини також поверне права засновників так званих фондів управління активами суспільного інтересу, які утримують майже два десятки університетів, і уряд може розпустити ці фонди.

У такому разі державні активи вартістю сотні мільярдів форинтів, передані цим фондам урядом Орбана, повернуться до держави.

Нагадаємо, ще 17 квітня Віктор Орбан, який програв на парламентських виборах, запевнив, що продовжуватиме очолювати партію "Фідес" в опозиції.

Згодом він озвучив нові плани на майбутнє після провалу на виборах.

