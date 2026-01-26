Орбану наснилося втручання України у вибори: посла викликають до МЗС
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну у спробі втрутитись в парламентські вибори країни та доручив викликати українського посла до МЗС у Будапешті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Орбана у Facebook.
За словами угорського прем'єра, минулого тижня українські політики і навіть президент України Володимир Зеленський "висловили грубі образи та погрози на адресу Угорщини та угорського уряду".
"Наші органи нацбезпеки проаналізували цю останню атаку України і дійшли висновку, що ці події є частиною скоординованої серії заходів України, спрямованих на втручання у вибори в Угорщині, але ми не можемо дозволити, щоб хтось ставив під загрозу суверенітет Угорщини або чесність угорських виборів", - заявив Орбан.
Він додав, що сьогодні, 26 січня, доручив главі МЗС країни Петеру Сійярто запросити до себе посла України в Угорщині.
"Ми будемо захищати суверенітет і інтереси Угорщини", - зазначив угорський прем'єр.
Нагадаємо, 23 січня, глава Петер Сійярто заявив, що Україна нібито намагається вплинути на формування угорського уряду та змусити його дотримуватися позицій Брюсселя.
Раніше Орбан заявив, що не бачить можливості для приєднання України до ЄС в осяжному майбутньому. Він припустив, що в Угорщині "в найближчі 100 років" не буде парламенту, який проголосує за це.
Також угорський прем'єр звинуватив владу України у спробах дестабілізувати його уряд. За його словами, Київ "зацікавлений у зміні політичного керівництва Угорщини на більш лояльне".
Зазначимо, глава українського МЗС Андрій Сибіга порівняв Віктора Орбана з посіпакою німецького фюрера Адольфа Гітлера. Він зазначив, що, блокуючи вступ України до ЄС, Орбан вчиняє злочин проти угорського народу та Угорщини.