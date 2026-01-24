"Цю грубу правду має хтось сказати": Сибіга порівняв Орбана з посіпакою Гітлера

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сибіги в X .

За словами міністра, блокуючи вступ України до Європи, Орбан вчиняє злочин проти угорського народу та Угорщини. Він зробив цю заяву у відповідь на слова глави МЗС Угорщини Петера Сійярто щодо нібито втручання України у вибори країни.

"Очевидно, що ЄС - це простір миру. Його було створено після Другої світової війни, щоб попередити нову війну. Вступ України до ЄС наблизить мир, гарантуватиме безпеку та добробут всій Європі та всьому угорському народу", - йдеться у його заяві.

Посіпака Гітлера Ференц Салаші

Сибіга підкреслив, що Путін не хоче миру, а бажає продовження війни. Тому, наголосив він, блокуючи вступ України до ЄС, "Орбан виконує забаганку Путіна", блокує відновлення миру в ЄС та "робить Угорщину спільником кремлівського режиму".

"Сьогодні Орбан діє вже навіть не як Міклош Хорті, а як посіпака Гітлера Ференц Салаші. Це урок з Другої світової війни", - заявив глава МЗС України.

Він також зазначив, що слова Орбана про небажання пускати Україну в ЄС найближчі 100 років насправді адресовані закарпатським угорцям. Сибіга вважає це відсилкою до "трагічної для угорців мирної угоди, укладеної понад 100 років тому", яку назвав "вершиною цинізму".

Орбану начхати на угорців

"Цю грубу правду має хтось сказати. Віктору Орбану та його команді начхати на добробут та безпеку українських угорців. Орбан просто хоче й надалі тримати їх заручниками своїх геополітичних авантюр та відмивати гроші через різні схеми та фонди за кордоном", - наголосив міністр.

Сибіга підкреслив, що Угорщина та її народ не заслуговують "знову опинитися на неправильному боці історії, як спільник новітньої нелюдської ідеології у формі путінського режиму".

"Угорський народ - це народ гідності та свободи. Народ Ференца Ракоці ІІ, Шандора Петефі та Імре Надя, а не Орбана", - йдеться у його заяві.

Крім того, глава українського МЗС зауважив, що Угорщині на виборах слід боятись не України, а угорського народу, "якому набридла брехня, клептократія і ненависть".